A Ceriale “Flamenco sotto le stelle”: appuntamento il 27 luglio all’Anfiteatro Vacca

Ceriale. Prosegue a Ceriale il programma del Festival Internazionale del Mediterraneo – Musica, Arte, Entroterra, rassegna organizzata da Melisma APS con il contributo del Comune di Ceriale e della Fondazione De Mari. Il prossimo appuntamento è in programma lunedì 27 luglio alle 21.30 all’Anfiteatro Carlo Vacca di Peagna, dove andrà in scena “Flamenco sotto le stelle”, una serata dedicata alla musica e alla danza della tradizione andalusa.

Lo spettacolo rientra nel cartellone del festival diretto artisticamente dal musicista Mauro Perego De Salvia, flautista, sassofonista e cantante con una lunga esperienza internazionale nel panorama del flamenco, con la direzione organizzativa di Monica Romanisio.

Sul palco si esibiranno alcuni interpreti di rilievo della scena italiana: il coreografo e bailaor Dario Polizzy Carbonelli, il chitarrista Alessandro Martín e la bailaora Martinica Ferrara, protagonisti di uno spettacolo che proporrà un percorso tra flamenco tradizionale e contaminazioni musicali contemporanee.

Mauro Perego De Salvia è originario di Rapallo. Il suo percorso lo ha visto esportare il flamenco jazz sui palcoscenici di tutto il mondo – dal Messico agli Stati Uniti, dalla Cina all’Australia – forte di un decennio vissuto a Siviglia a stretto contatto con i grandi maestri della tradizione gitana. È proprio questa esperienza internazionale che oggi si riflette nella cura e nella qualità della rassegna ligure, concepita come un ponte ideale tra le sponde del Mediterraneo e il cuore pulsante dell’Andalusia. Dario Polizzy Carbonelli è coreografo e bailaor di grande esperienza, con ben trent’anni di flamenco alle spalle. La sua presenza è garanzia di rigore, potenza espressiva e una profonda aderenza alla tradizione più autentica. Alessandro Martín è chitarrista dal talento cristallino, formatosi nei contesti più stimolanti d’Europa e con tappe fondamentali a Cadice e Siviglia. Il suo tocco saprà intrecciare la purezza della chitarra gitana con aperture armoniche di grande impatto contemporaneo. Martinica Ferrara è una giovane e talentuosa bailaora, nota per la sua cifra stilistica camaleontica e affascinante, capace di spaziare con eleganza rigorosa dalla grammatica ortodossa del flamenco alle suggestioni della belly dance.

L’iniziativa si inserisce nel calendario degli eventi estivi promossi a Peagna, con l’obiettivo di valorizzare il borgo attraverso appuntamenti culturali dedicati alla musica, all’arte e alle tradizioni del Mediterraneo. L’ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.

Ad arricchire la serata c’è la proposta della chef Isa Lipartiti, che alle 20 precederà lo spettacolo con piatti dedicati alle tradizioni culinarie mediterranee, preparati con prodotti freschi e di stagione, offrendo al pubblico un’esperienza capace di unire musica, cultura e gastronomia.

Per partecipare alla proposta gastronomica è necessario il tesseramento a Melisma Aps (costo 5 euro). Considerata la capienza limitata della location, è consigliata la prenotazione al numero 320 087 6353.