A Celle torna “Bracieri d’Estate”: cena con i sapori della tradizione e convivialità nel cuore del paese

Celle Ligure. Sapori della nostra tradizione e cucina alla brace. Una cena sotto le stelle in via Boagno, nel centro storico. Martedì 14 luglio torna l’evento “Bracieri d’Estate”. Appuntamento molto atteso, organizzato dalla Proloco e dal Comune. Sapori della tradizione e convivialità nel cuore di Celle.

“Una serata dedicata ai nostri sapori e alla cucina alla brace, con i ristoranti e le attività del territorio pronti a sorprendere con menù speciali, street food, birre artigianali, vini e cocktail”sottolineano gli organizzatori.

Saranno molti i locali che proporranno specialità per un viaggio nel gusto in questa serata d’estate, tra i bracieri accesi, il mare e la tradizione.

Si parte dalle 18, in via Boagno. Poi, dalle 22 spettacolo comico con Chiara Ancinito in arte “Cammela”.

La Proloco Celle Ligure ringrazia l’Avis e la Protezione Civile per la preziosa collaborazione.