A Celle “Il borgo parla d’arte” e racconta l’esperienza di Palmieri Contemporary e delle residenze d’artista in paese

Celle Ligure. Secondo appuntamento de “Il borgo parla d’arte” per conoscere, in questa nuova serata, l’esperienza di Palmieri Contemporary e delle residenze d’artista a Celle. Venerdì 10 luglio alle 21, presso la Biblioteca Civica Pietro Costa, protagonista il progetto che ha portato artisti internazionali a vivere e creare nel paese.

La rassegna culturale dedicata al dialogo tra arte, territorio e contemporaneità, dopo l’incontro inaugurale dedicato a Sandro Pertini, propone il secondo appuntamento, dedicato a Palmieri Contemporary, il progetto che ha contribuito a trasformare Celle Ligure in un luogo di incontro tra arte, ricerca e sperimentazione, attraverso un arcolaio programma di residenze d’artista.

L’evento, accompagnerà il pubblico alla scoperta di un’iniziativa che, dal 2020, ha consolidato il ruolo del paese come spazio di produzione artistica, confronto culturale e scambio internazionale.

Interverranno Paolo Palmieri, fondatore del progetto insieme a Maria Antonietta Collu, e Marcello Campora, fotografo che da anni documenta le residenze e ne racconta, attraverso le immagini, il percorso creativo. A moderare l’incontro sarà Paola Gargiulo, curatrice della rassegna “Il borgo parla d’arte”. Nata con l’obiettivo di favorire il dialogo tra artisti aﬀermati e giovani talenti, Palmieri Contemporary ha dato vita al progetto “Appuntamento con l’Artista”, una residenza che ogni anno accoglie due artisti chiamati a condividere per alcuni mesi lo stesso spazio di lavoro e un percorso di ricerca comune. Da questa esperienza prendono forma una mostra conclusiva e una pubblicazione che documentano il confronto creativo sviluppato durante il soggiorno a Celle Ligure.

Negli anni, le residenze hanno ospitato artisti italiani e internazionali, contribuendo a raﬀorzare la vocazione culturale del paese e il suo legame con l’arte contemporanea. Un percorso che guarda al presente e che si inserisce nella storica tradizione della Riviera ligure come luogo di incontro e sperimentazione artistica, richiamando idealmente la stagione delle avanguardie che a partire dagli anni Cinquanta vide protagonisti maestri come Lucio Fontana, Wilfredo Lam e Asger Jorn nella vicina Albisola.

L’appuntamento sarà un’occasione per approfondire il valore delle residenze d’artista come strumento di ricerca, produzione culturale e dialogo con il territorio, attraverso il racconto diretto

dei protagonisti di un’esperienza che ha arricchito l’oﬀerta culturale di Celle Ligure e raﬀorzato il dialogo tra il borgo e l’arte contemporanea.

L’incontro è a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.