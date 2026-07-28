A Borghetto una serata tributo agli anni ’70-’80 con i “Libero Arbitrio”

Borghetto Santo Spirito. Nuovo appuntamento, a Borghetto, con la rassegna “Un palco sul molo”. Lunedì 27 luglio alle ore 21.30 in pazza Marinai d’Italia sarà protagonista la tribute band Libero Arbitrio.

La band è composta da musicisti che provengono da esperienze diverse, ma legati ed accomunati dalla loro forte passione per la musica e dalle indiscusse singole esperienze ed abilità strumentali e vocali. I “Libero Arbitrio”, con uno “stile unico ed inimitabile e rigorosamente dal vivo”, proporranno un significativo tributo alla disco music degli anni 70 ed 80, sfoggiando un accurato e caratteristico abbigliamento scenico.

In scaletta i più famosi brani portati al successo da Gloria Gaynor, Donna Summer, Boney M, Santa Esmeralda, Village People e molti altri. Il Gruppo è formato da:

Paolo Rossi, Alessia Cava e Elena Aloe, le voci; Giada Ricotti, coreografa ballerina; Alfredo Silvestri, alle tastiere; Simone Mazzone, alla chitarra; Lorenzo Lajolo, al basso; Roberto Campana, detto “Bobo”, alla batteria. “Un vero “picchiatore”, che all’occasione diventa leggero come una piuma”.

L’iniziativa, promossa dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo, è ad ingresso libero, fino al raggiungimento della capienza.