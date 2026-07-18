A Bardineto zucchine in self service: la fiducia diventa un modello di vendita diretta

Bardineto. In un’epoca in cui i pagamenti automatici e le casse self service sono sempre più diffusi, c’è chi sceglie di portare questo concetto direttamente in campagna, puntando su un valore semplice ma fondamentale: la fiducia.

È il caso della neonata società cooperativa agricola di comunità Capre e Cavoli, presente a Bardineto, dove Nadia, il marito e le figlie hanno deciso di dare vita ad una fattoria didattica che sta prendendo forma. Milanese lei, di Torino lui, si sono innamorati del piccolo paese della Valbormida e lo hanno scelto per costruire un futuro sostenibile alla famiglia, puntando a divenire un’oasi di natura e valori bio.

“È’ bastato mettere la foto sui social e le persone hanno iniziato ad accogliere la nostra iniziativa del self service – spiega Nadia – In questo momento stiamo raccogliendo le zucchine ma più avanti saranno disponibili altri ortaggi. E la mia fiducia, quando trovo i soldi nella cassetta depositati da chi si è “preso” le verdure è una grande soddisfazione, che mi ripaga tantissimo”.