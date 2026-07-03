A Bardineto si lavora sul sentiero del Balcone dei Balzi Rossi grazie al finanziamento regionale

Bardineto. Il Sentiero del Balcone dei Balzi Rossi ottiene il finanziamento regionale per la manutenzione e il suo adeguamento. Si tratta di un percorso creato nel 2021 con i fondi del PSR 2014-2020 ed è costituito da un anello di 21 chilometri circa che si sviluppa lungo la parte sud ovest del territorio comunale raggiungendo le due vette principali di questo settore alpino, cioè il Bric Agnellino e i il Monte Carmo. II sentiero percorre parte del fondo valle e poi raggiunge la bellissima foresta comunale dell’Acquetta che fa parte della faggeta del Melogno, una delle maggiori d’Europa, con esemplari centenari ed alcuni alberi monumentali, per raggiungere il crinale tirreno padano seguendolo per lungo tratto lungo la cresta denominata Balzi Rossi che dà il nome allo stesso.

Percorrendolo si possono ammirare i resti del Castello Medioevale del Carretto, alcune cascine storiche e infine la cappella di San Nicolò che contiene una preziosa serie di dipinti medioevali. II sentiero inserito nella REL (Rete Escursionistica Ligure) è percorribile quasi tutti i mesi dell’anno e in inverno, in caso di neve, con le ciaspole. Durante il tragitto è possibile visitare il curioso lago Rotondo e notevoli fenomeni carsici (Bardineto è una delle più ampie e variegate aree carsiche regionali). La zona si presenta inoltre ricchissima di fauna con frequentissimi avvistamenti di daini, cinghiali, caprioli, volpi tassi, martore, faine, e uccelli rari come l’aquila reale, il biancone e il gufo reale oltre alla possibilità di vedere al pascolo una delle maggiori mandrie di mucche della Liguria.

Bardineto è beneficiario del finanziamento regionale unitamente ai comuni di Noli, Millesimo, Urbe e all’Ente Parco del Beigua in Provincia di Savona; Borgomaro, Montegrosso Pian del Latte, Rezzo, Ente Parco Alpi Liguri in Provincia di Imperia; Sestri Levante, Mezzanego e Ente Parco di Portofino in Provincia di Genova e Calice al Cornoviglio in Provincia di La Spezia, che hanno ricevuto finanziamenti analoghi, nell’ambito del bando regionale SENTIERI che stanziava risorse per un milione di euro complessivi.

“Siamo molto soddisfatti che la Regione Liguria abbia riconosciuto l’impegno dell’Amministrazione e dei nostri uffici attribuendoci il finanziamento di 80 mila euro che ci consente di effettuare la necessaria manutenzione, rinnovamento e messa in sicurezza del sentiero Balcone dei Balzi Rossi – affermano iI Sindaco Mario Basso e il consigliere delegato all’outdoor Alessio Richero – Da quando è stato inaugurato nel 2021 è diventato uno dei più frequentati itinerari ambientali del Ponente Ligure grazie alla bellezza delle zone attraversate. Con le risorse assegnate si effettuerà il completo “restyling” del percorso con messa in sicurezza di alcuni tratti danneggiate dalle intemperie e dalle piogge invernali e con integrazione della segnaletica nelle porzioni di aree molto boscate. In tal modo per l’anno 2027 si potrà disporre di un percorso affascinante completamente rimesso a nuovo di alta valorizzazione territoriale. La volontà dell’Amministrazione Comunale è quella di continuare a investire nel settore dell’outdoor, in particolare dei percorsi flow e pedonali per le quali il territorio bardinetese risulta spiccatamente vocato e che può rappresentare un importantissimo volano anche per l’economia locale”.