Spotorno. La Procura di Savona ha disposto il sequestro di tutta l’area del Luna Park di Spotorno, dove ieri Alessio Colletti, un ragazzo 15enne, è morto folgorato. Contestualmente il sindaco Mattia Fiorini ha emanato un’ordinanza per disporre la chiusura fino al termine dei controlli sugli impianti elettrici.

La tragedia si è consumata ieri sera intorno alle 23 quando il giovane, originario di Saronno e in vacanza con un amico e i genitori di lui, stava giocando al “Calciometro”, un gioco in cui si calcia un pallone il più forte possibile. Poco prima si era abbattuto un forte acquazzone sulla zona. Secondo una prima ricostruzione, l’acqua sarebbe entrata in contatto con la centralina dell’impianto. Il ragazzo, per calciare il pallone, si sarebbe tolto una scarpa e avrebbe tirato a piedi nudi, sfiorando una parte della struttura e rimanendo folgorato.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Spotorno e l’automedica del 118 Savona. Il giovane è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Paolo di Savona, dove i sanitari hanno tentato per oltre due ore di salvarlo. Le condizioni del ragazzo, però, sono apparse fin da subito disperate, e nella notte è deceduto.

Chi era Alessio Colletti

Alessio militava nell’Amor Sportiva, dove era conosciuto e stimato da compagni di squadra, tecnici e da quanti avevano condiviso con lui l’esperienza sui campi da calcio. La notizia della sua morte ha suscitato profondo dolore e, nelle ultime ore, sono stati tantissimi i messaggi di cordoglio e vicinanza rivolti ai familiari. In molti lo ricordano come un ragazzo sorridente, disponibile e benvoluto, oltre che come un appassionato calciatore e un compagno di classe sempre positivo.

Numerose anche le attestazioni di affetto indirizzate alla madre, dipendente di Saronno Servizi. L’azienda ha espresso pubblicamente il proprio cordoglio con una nota: “L’intero Consiglio di amministrazione, la direzione e tutti i dipendenti di Saronno Servizi S.p.A. si stringono con profonda commozione attorno alla collega e alla sua famiglia per la tragica e prematura scomparsa del figlio Alessio”.

guarda tutte le foto 4



Tragedia al luna park di Spotorno

Il sindaco: “Supporto alla famiglia”. Annullati gli eventi di oggi

“Una gravissima tragedia ha colpito la nostra comunità – è il commento del sindaco di Spotorno Mattia Fiorini – Le autorità competenti si sono immediatamente attivate e stanno compiendo tutti i rilievi necessari per fare piena luce sulle dinamiche dell’accaduto”. Nel frattempo, come detto, Fiorini con un’ordinanza ha sospeso tutte le attività del Luna Park e l’accesso al sito per permettere tutti i rilievi necessari.

“L’amministrazione comunale – aggiunge Fiorini – garantisce la massima collaborazione e farà tutto il possibile per assicurare che le cause di questo dramma vengano accertate con precisione. In questo momento di infinito dolore, l’intera amministrazione e la cittadinanza si stringono attorno ai genitori e ai cari del giovane”.

Per la giornata di oggi tutte le manifestazioni e gli eventi previsti a Spotorno sono sospesi in segno di lutto. “Esprimiamo il nostro più profondo e sentito cordoglio alla famiglia – conclude il sindaco – alla quale non faremo mancare alcun tipo di supporto e vicinanza per alleviare la sofferenza di una perdita così tragica e inaccettabile”.