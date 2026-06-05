Zuccarello, Castelvecchio di Rocca Barbena, Erli: il 7 giugno i sentieri delle Antiche Vie del Sale tornano a raccontare la Liguria profonda

Laigueglia. Un percorso ad anello nell’entroterra savonese lungo le antiche mulattiere che collegavano il mare al Piemonte, elaborato dalla progettista Daniela Carrea con il sostegno della Fondazione De Mari. Per secoli, il sale ha percorso queste mulattiere sulle spalle dei viandanti: da Zuccarello a Castelvecchio di Rocca Barbena, da Erli alle creste dell’entroterra savonese, verso il Piemonte. Oggi quegli stessi sentieri tornano a essere percorsi, questa volta come itinerari di scoperta, di lentezza e di bellezza autentica. È questo il cuore del programma di valorizzazione dei sentieri storici promosso dall’Associazione Antiche Vie del Sale, con il sostegno della Fondazione De Mari, elaborato dalla progettista Daniela Carrea.

Il trekking ad anello attraversa paesaggi di rara suggestione: uliveti antichi, fasce coltivate, boschi e tratti di selciato medievale che riemergono tra la vegetazione come messaggi da un altro tempo. Zuccarello accoglie il camminatore con le sue case in pietra, i lunghi portici e il suggestivo ponte a un’unica arcata sul fiume Neva. Castelvecchio di Rocca Barbena appare da lontano come un fiore di pietra abbarbicato sullo sperone roccioso, dominato dal castello medievale dei Marchesi Del Carretto — la stessa famiglia di Ilaria del Carretto, la nobildonna resa immortale dal monumento funebre di Jacopo della Quercia nel Duomo di Lucca. Erli chiude il percorso nell’alta Val Neva, immerso nel verde degli antichi terrazzamenti.

“Daniela Carrea ha costruito un programma che va ben oltre la segnaletica sentieristica: ha elaborato una narrativa territoriale attorno alle Vie Marenche, gli antichi tracciati commerciali che per secoli hanno rappresentato l’ossatura economica e culturale di questa Liguria profonda», evidenzia Alessandro Navone, Presidente dell’Associazione Antiche Vie del Sale, e prosegue: «Valorizzare l’entroterra non significa voltare le spalle al mare: significa costruire una Liguria più completa, dove la costa offre la porta d’ingresso e i borghi dell’interno offrono l’anima. Il connubio tra litorale e paesaggio interno è la nostra ricetta più vincente per destagionalizzare i flussi turistici e dare futuro a comunità che custodiscono un patrimonio straordinario”.

“La proposta tiene insieme sostenibilità, autenticità e esperienzialità», sottolinea Franco Laureri, Responsabile Comunicazione e Marketing dell’Associazione Antiche Vie del Sale, «ma per funzionare ha bisogno di un gioco di squadra tra territori, comuni, associazioni e operatori: nessun borgo può reggere da solo il peso di un’offerta turistica strutturata. Le Antiche Vie del Sale sono la dimostrazione concreta che la collaborazione tra comunità diverse è la ricetta più efficace per il rilancio dell’entroterra ligure”.

Questo programma di valorizzazione dei sentieri storici fa parte del progetto «Il Valore di Fare Rete», ideato e realizzato da Agenzia in Liguria da tre anni, e si inserisce in un percorso più ampio di sviluppo del patrimonio escursionistico e culturale dell’entroterra savonese, puntando a costruire un sistema integrato di offerta turistica capace di distribuire i flussi, destagionalizzare le presenze e creare valore per le comunità locali.