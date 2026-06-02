Zonta Club Alassio-Albenga a Palazzo Montecitorio per gli ottant’anni del voto alle donne

Alassio. In occasione dell’ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana, il cammino verso la parità di genere e l’emancipazione femminile ha vissuto un momento di solenne celebrazione a Roma, presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio.

Zonta Italia ha riunito le proprie associate per commemorare il 2 giugno 1946: una data storica che sancì, per la prima volta, l’esercizio del diritto di voto da parte delle donne italiane.

A questo prestigioso appuntamento istituzionale ha partecipato lo Zonta Club Alassio-Albenga, presente con una delegazione guidata dall’Area Director eletta Graziella Cavanna, dalla Presidente Mariagrazia Timo e dalla segretaria di Area Giusy Nalbone. Accanto a loro, hanno preso parte all’evento numerose autorità rappresentanti dell’Area 03 del Distretto 30.

“Ricordare i dodici milioni di donne che nel 1946 si recarono alle urne, e tributare il giusto onore a pioniere della storia coloniale e repubblicana come Anna Kuliscioff, Teresa Mattei, Nilde Iotti, Tina Anselmi e Lina Merlin, non è stato un semplice esercizio di memoria. La partecipazione attiva dello Zonta Club Alassio-Albenga ha voluto ribadire l’importanza di trasmettere alle nuove generazioni il valore della responsabilità civica e della tutela dei diritti delle donne, un impegno che il Club porta avanti quotidianamente sul territorio” ha dichiarato la delegazione dello Zonta Club Alassio- Albenga”.

L’evento, promosso in sinergia da Zonta Italia e Soroptimist International, ha visto la partecipazione di massime autorità civili, militari e associative.

Dopo il saluto istituzionale dell’On. Carolina Varchi (Segretario di Presidenza della Camera dei Deputati e Presidente del Comitato per le Pari Opportunità), il dibattito è stato arricchito dagli autorevoli interventi della Prof.ssa Marilisa D’Amico, ordinaria di Diritto Costituzionale presso l’Università degli Studi di Milano, e del giornalista e storico Angelo Picariello.

Tra i vertici delle due associazioni sono intervenute Fernanda Gallo Freschi, Presidente eletta di Zonta International e Giovanna Guercio, Vice Presidente Soroptimist International of Europe, Leonilda Cussotto, Presidente Zonta International Italia e Lucia Taormina, Presidente Soroptimist International d’Italia.