Wiki ad Alassio: giovedì 11 giugno visite per famiglie alla storica imbarcazione simbolo di Help Save The Med

Alassio. “La biodiversità del Mediterraneo è in grave pericolo. Le specie invasive, in particolare il pesce leone, potrebbero distruggere il 30% della fauna ittica selvatica entro i prossimi dieci anni. La soluzione è catturare e consumare il pesce leone”. Lo ha dichiarato Enrico Toja, presidente dell’Associazione Elafonisos Eco, partner di Help Save The Med. Questo tema, insieme alla presentazione della missione educativa e ambientale di Wiki e degli obiettivi del progetto Help Save The Med per la tutela del Mediterraneo, è stato al centro della tavola rotonda svoltasi ieri presso la Biblioteca Renzo Deaglio di Alassio, moderata da Pierre Oudine, presidente della ONG Events for Heritage e partner di Help Save The Med. Hanno portato il loro saluto istituzionale il sindaco di Alassio, Marco Melgrati, e il vicesindaco Angelo Galtieri.

Numerosi gli interventi da parte del team di Help Save The Med insieme a quello di Rinaldo Agostini, Presidente della Marina di Alassio, che ospita la missione. Nel corso dell’incontro è stato affrontato anche il problema del progressivo venir meno del manto sabbioso e del valore della tutela delle praterie di posidonia utili a contribuire al contrasto di questo fenomeno.

“Anche quest’anno il Porto Luca Ferrari sventola la Bandiera Blu. L’attenzione e la cura del nostro mare rappresentano da anni una priorità per Alassio – ha sottolineato con orgoglio Rinaldo Agostini, presidente della Marina di Alassio – Momenti come questi sono fondamentali per trasmettere messaggi importanti e sensibilizzare le coscienze delle future generazioni”.

Questo è appunto l’obiettivo della missione Help Save The Med con la meravigliosa imbarcazione centenaria Wiki e il suo armatore Tom Woods, che in questi giorni si può ammirare al Porto Luca Ferrari.

“La spedizione di Wiki è uno strumento fondamentale per portare questo messaggio ai giovani. Alassio è la prima tappa. Il nostro obiettivo è connettere i 24 Paesi e territori del Mediterraneo attraverso l’educazione e responsabilizzando i giovani affinché condividano soluzioni. Ci auguriamo di ritornare ad Alassio nel 2027”, ha dichiarato Tom Woods, armatore di Wiki.

Proprio il coinvolgimento delle famiglie sarà al centro della giornata di giovedì 11 giugno a partire dalle 14, con la possibilità di visite guidate per quanti ancora non hanno visto Wiki, accompagnati dall’equipaggio di Tom Woods.

Lo scorso 8 giugno, giorno del festoso arrivo di Wiki al Porto Luca Ferrari di Alassio, si è svolta davanti al Muretto di Alassio la cerimonia di firma da parte di Tom Woods ed Enrico Toja per le piastrelle a loro dedicate che verranno poste sul celebre Muretto. Il momento si è svolto alla presenza delle autorità, della presidente della Fondazione Mario Berrino per il Muretto di Alassio, Angela Berrino, e della madrina della cerimonia Giorgia Wurth.