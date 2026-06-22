Volley Day, premiati Riviera Beach Volley e i campioni Under 14 Fazio e Iaccheri

Genova. Grande risalto anche al beach volley ligure con il Volley Day 2026 organizzato dal Comitato regionale Fipav Liguria presso l’Aula Magna dell’Hotel dei Poveri di Genova. Premio speciale infatti per i campioni italiani Under 14 Lorenzo Iaccheri e Lorenzo Fazio, e al presidente Riviera Beach Volley Alessio Marri, per l’organizzazione della prima storica Coppa Italia di società su 40 campi a Laigueglia. “Ringraziamo tutto il Cr Liguria per la nuova e significativa spinta propulsiva data anche al mondo del beach volley – ha dichiarato Marri – dopo 10 anni di immensi sacrifici siamo arrivati a riscrivere insieme a Fipav nazionale e Fipav Liguria la storia e regolamenti di questo meraviglioso sport introducendo il quarto trofeo nazionale, un sogno realizzato”.

Il Volley Day 2026 ha celebrato così i successi della stagione pallavolistica ligure. Un’intensa giornata di premiazioni e importanti momenti istituzionali con una cerimonia aperta con i saluti delle autorità presenti, a partire dal Coordinatore POGIS, il Professor Bruno Barba, seguito dal discorso inaugurale del presidente Paolo Bassi. Per la Regione Liguria è intervenuta la vicepresidente e Assessore Simona Ferro, mentre per il Comune di Genova ha preso la parola la Consigliera delegata ai rapporti con il mondo sportivo Vittoria Canessa Cerchi. Ha completato il quadro dei saluti il presidente del Coni Liguria Antonio Micillo. “Abbiamo lavorato duramente quest’anno promuovendo la partecipazione a livello giovanile e realizzando ottimi risultati con le selezioni, maggiore comunicazione, cercando di essere più vicini alle società – ha commentato a fine giornata – l’apoteosi naturalmente è stata raggiunta con la nazionale di volley femminile con l’Aequilibrium Cup, tre giorni estremamente impegnativi ma che hanno lasciato qualcosa di importantissimo in tutti noi”.

Tra il pubblico hanno presenziato i consiglieri regionali Alessandro Cartasso, Simone Cremisio, Sabrina Nicla Grassi, Daria Molina e Federica Pastorino. Sul palco sono saliti anche i Presidenti dei Comitati Territoriali:

La sfilata dei campioni dei campionati di serie regionale è proseguita con la Pallavolo Liguria, progetto nato dalla sinergia tra Vbc Savona e Cus Genova, promossa in Serie B Maschile.

Premiati ancora una volta da Simona Ferro, sono saliti sul palco la presidente Daniela Giaccardi, il dirigente Stefano Barberis e i tecnici Paolo Pampuro e Luciano Mondelli; in rappresentanza del gruppo hanno ritirato il premio Andrea Bettucchi, Valerio Graziano, Andrii Skoreiko e Alessandro Archetti, che dividono il successo con i compagni Marco Cassone, Luca Corrozzato, Simone Brunengo, Enrico Zappavigna, Emilio Perassolo, Gabriele Ciglieri, Alessandro Campi, Davide Calcagno, Luca Gobbi, Thomas Apicella, Alex Piana, Alessio Cosa e Giovanni Grillo.

Per la promozione in Serie C femminile, la Consigliera Vittoria Canessa Cerchi ha premiato due formazioni. La prima è stata la Vdm Logisteel Valdimagra della Presidente Donatella Maggiani e del Dirigente Marco Cesqui. La seconda squadra a salire sul palco è stata la Serteco Volley School del presidente Andrea Casassa e dei Tecnici Tiziano Caponi e Micaela Solari, rappresentata per l’occasione dalla capitana Francesca Ghersi, da Elisa Pesce e da Eleonora Falco.

Grande emozione infine per i premi alla guida tecnica, Paolo Bassi ha infatti consegnato la Panchina d’oro a Claudio Agosto, una tra le personalità più acclamate per competenze pallavolistiche e umane della storia del volley ligure, e ha infine proceduto con la lettura della pergamena per la Premiazione Rete d’Oro a Carlo Mangiapane, storico patron della Normac Avb.