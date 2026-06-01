Violenza in strada a Borgio Verezzi: automobilista preso a pugni da un passante

Borgio Verezzi. Brutto fatto di cronaca questo pomeriggio (lunedì 1 maggio), intorno alle ore 16, a Borgio Verezzi dove si è verificata un’aggressione in via IV Novembre nei presso del teatro Gassmann.

Stando alle informazioni ricevute l’aggressione è avvenuta ai danni di un’automobilista, cinquantasettenne, che stava parcheggiando da parte di un passante. In un primo momento è avvenuto un diverbio tra i due per questioni legate alla circolazione stradale poi la discussione si è fatta più accesa fino ad arrivare alle mani. Il passante ha così colpito con dei pugni l’automobilista.

Sul posto è intervenuta la Croce Bianca di Borgio che dopo le prime cure in loco ha trasportato, in codice giallo, il ferito al Santa Corona per gli accertamenti del caso. Sul posto anche i carabinieri che hanno proceduti a raccogliere le informazioni per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine.