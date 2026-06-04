Violenza di genere, incontro al Liceo della Rovere: inauguratela panchina rossa e la cassetta postale per segnalare le situazioni di disagio

Savona. Grande partecipazione ed emozione al liceo della Rovere, dove si è svolto un intenso e toccante incontro dedicato alla sensibilizzazione contro la violenza di genere e alla promozione della cultura del rispetto.

Momento centrale dell’incontro è stato l’intervento del padre di Janira che, attraverso una testimonianza carica di dolore ma anche di straordinaria forza civile, ha condiviso con studenti e docenti il ricordo della figlia uccisa nel 2017 dal fidanzato invitando i giovani a riconoscere precocemente i segnali di rapporti morbosi e a costruire invece relazioni fondate sul rispetto reciproco, sull’ascolto, sull’empatia e condivisione.

All’incontro ha preso parte anche la psicologa Maura Montalbetti, che da anni si occupa di prevenzione e contrasto alla violenza di genere. Nel suo intervento ha approfondito gli aspetti psicologici che caratterizzano le relazioni tossiche, sottolineando l’importanza dell’educazione affettiva e della consapevolezza emotiva come strumenti fondamentali per prevenire comportamenti violenti.

L’evento ha rappresentato un importante momento di riflessione per gli studenti, che hanno partecipato con attenzione e sensibilità in un silenzio attonito e carico di profonda commozione.

Il padre di Janira per l’occasione ha donato alla scuola una cassetta postale rossa per le “Lettere a Janira” per fornire agli studenti uno strumento con il quale segnalare episodi di violenza subita, situazioni di disagio o fatti di cui siano venuti a conoscenza. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di favorire l’ascolto, incoraggiare la richiesta di aiuto e rafforzare la rete di supporto all’interno della comunità scolastica.

Al termine dell’incontro è stata inaugurata la panchina rossa realizzata all’interno dell’istituto, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne e del ricordo delle vittime di femminicidio. Sulla panchina sono state trascritte alcune delle frasi più significative elaborate dagli studenti durante il percorso di approfondimento svolto nelle classi, testimonianze di impegno, consapevolezza e speranza.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso educativo promosso dal liceo della Rovere per sensibilizzare le nuove generazioni sui temi della parità, del rispetto e della prevenzione della violenza, con l’obiettivo di fornire agli studenti strumenti di riflessione e consapevolezza per affrontare con responsabilità le relazioni affettive e sociali..