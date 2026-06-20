Violento schianto nella notte sull’Aurelia a Ceriale: due ragazze in moto gravemente ferite

Ceriale. Grave incidente nella notte a Ceriale, lungo la via Aurelia.

L’allarme è scattato intorno all’una di notte. Secondo le prime informazioni, nello scontro sarebbero rimaste coinvolte una moto con a bordo due ragazze e una Fiat 500.

Per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri, la moto si è schiantata violentemente contro la macchina. A seguito del forte impatto, le due ragazze sono state sbalzate a terra, riportando ferite molto gravi. Nell’urto, particolarmente violento, la parte anteriore dell’auto è stata completamente distrutta.

Oltre ai carabinieri e ai vigili del fuoco, sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Albenga e della Croce Rossa di Ceriale, insieme all’automedica del 118. I sanitari hanno prestato le prime cure sul posto ai feriti prima del trasferimento in ospedale.

Le condizioni delle due giovani in moto sono apparse subito molto gravi. Secondo alcune testimonianze raccolte sul luogo dell’incidente, una delle ragazze avrebbe riportato lesioni gravissime agli arti inferiori. Entrambe sono state trasportate in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Per consentire i rilievi e la ricostruzione della dinamica, la strada è rimasta chiusa al traffico per diverse ore. Attualmente sono in corso gli accertamenti dei carabinieri per chiarire con precisione le responsabilità e le cause dell’incidente.