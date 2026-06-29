Via agli IVG Awards: vota i tuoi preferiti tra bar, gelaterie e stabilimenti balneari della provincia di Savona

Savona. Lo avevamo annunciato un paio di settimane fa, e da oggi prende il via: per l’estate 2026 il nostro giornale ripropone gli IVG Awards, il contest che affida direttamente ai lettori il compito di scegliere le eccellenze del territorio savonese.

Un format che ha debuttato nell’estate del 2020 e che ebbe grande successo, coinvolgendo migliaia di persone. E così, per celebrare i suoi 20 anni, IVG rilancia l’iniziativa con una nuova formula ancora più vasta, pensata per raccontare e valorizzare ciò che rende unico il savonese. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di mettere in luce le realtà che ogni giorno contribuiscono a rendere viva, attrattiva e accogliente la provincia di Savona: attività storiche e nuove aperture, luoghi simbolo, manifestazioni, associazioni, amministrazioni comunali e personaggi capaci di raccontare il territorio attraverso i social e il web.

Da oggi il contest prende ufficialmente il via con l’apertura delle candidature per le prime tre categorie:

Miglior gelateria (scarica il manifesto da mettere nella tua gelateria!)

Miglior bar (scarica il manifesto da mettere nel tuo bar!)

Miglior stabilimento balneare (scarica il manifesto da mettere nei tuoi bagni!)

Qui sotto il modulo in cui potrete indicare i vostri preferiti. Dopo aver messo “mi piace” sulla nostra pagina Instagram e aver indicato il vostro nome utente, potrete compilare i vari campi. Importante: indicate sia il nome che la località.



IVG Awards





Lunedì prossimo si apriranno le candidature per le tre categorie successive, e così di seguito fino a fine luglio; nel mese di agosto le votazioni saranno aperte per tutte e 12 le tipologie di attività. Alle tre di oggi si aggiungeranno:

Miglior focaccia

Miglior pizzeria

Miglior ristorante

Miglior evento

Miglior attrazione culturale

Miglior associazione di volontariato

Miglior influencer locale

I preferiti di IVG

Comune più bello

La prima fase accompagnerà il pubblico di IVG fino alla fine di agosto, trasformando l’estate in una grande occasione di partecipazione e di promozione del territorio. Al termine verranno conteggiate tutte le nomination raccolte e i candidati più segnalati per ciascuna categoria accederanno alla fase finale, in programma nelle prime due settimane di settembre. Per 15 giorni saranno nuovamente i lettori a esprimere la propria preferenza attraverso una votazione aperta, decretando così i vincitori assoluti degli IVG Awards 2026.

I vincitori saranno premiati nel corso di un evento pubblico che si svolgerà a Pietra Ligure nella giornata inaugurale di Dolcissima Pietra, manifestazione che farà da cornice alla consegna dei riconoscimenti. Un’occasione per celebrare le eccellenze scelte direttamente dai lettori e per dare visibilità alle realtà che rappresentano al meglio il territorio savonese.

I vincitori del 2020

BAR e PUB

1) Buffet della Stazione di S. Giuseppe di Cairo

2) La Baracchetta di Savona

3) “U Bar de S.Ermo” a Vado Ligure

4) U Tanun du Café di Toirano

5) Snake Bar di Roccavignale

RISTORANTI

1) Pinolo Barz8 di Finale Ligure

2) Osteria Scotto di Savona

3) Boma di Varazze

4) La Staffa di Roccavignale

5) Hostaria del Viale di Albenga.

STABILIMENTI BALNEARI

1) Bali Beach di Savona

2) Bagni Sole Mare di Borghetto Santo Spirito

3) Bagni Carla di Pietra Ligure

4) Bagni Torino di Savona

5) Bagni Aurelia di Pietra Ligure

GELATERIE

1) “U Magu” di Pietra Ligure

2) Antico Borgo di Carcare

3) La Baracchetta di Savona

4) Olepetì di Alassio

5) Il Borgo di Millesimo

PIZZERIE

1) Da Nicola di Savona

2) Pizzeria Cuore di Savona

3) Pat Pizza di Borghetto Santo Spirito

4) “Pizzorante” La Ristoria di Ceriale

Qui le immagini della premiazione.