Vendone, nasce il progetto delle Aree Interne Valli Ingaune

Vendone. Il consigliere regionale Angelo Vaccarezza ha incontrato nella sala consiliare del Comune di Vendone i sindaci delle Valli Ingaune (Val Lerrone, Valle Arroscia savonese, Valle del Neva e Val Pennavaire) per un confronto sul tema delle Aree Interne.

All’incontro era presente anche Daniele Galliano, sindaco referente dell’Area Interna Bormida Ligure.

Sono undici i Comuni che hanno manifestato il loro interesse e la loro disponibilità a lavorare insieme per iniziare il percorso per la costituzione di una nuova Area Interna: Arnasco, Casanova Lerrone, Castelbianco, Castelvecchio di Rocca Barbena, Erli, Nasino, Onzo, Stellanello, Testico, Vendone e Zuccarello.

“Nella mia veste di consigliere incaricato agli Enti locali, e come promotore dell’incontro, ho garantito sin da subito il mio impegno, come già avevo fatto nel 2021 per la creazione dell’Area Interna della Val Bormida, il primo passo sarà la presentazione di un apposito ordine del giorno in Consiglio regionale, per avviare ufficialmente l’iter e dare forza a questo progetto” afferma Vaccarezza.

“Le Aree Interne costituiscono un’opportunità molto rilevante per lo sviluppo, la crescita, la promozione e la coesione del nostro entroterra. Regione Liguria ha da tempo riconosciuto l’importanza strategica di questo strumento come volano per il rilancio e la crescita economica dei territori coinvolti”.

“L’Area Interna delle Valli Ingaune, tra le altre cose, si porrebbe come elemento connettivo e di continuità con le altre Aree Interne circostanti (Bormida ligure e Valle Arroscia), con tutte le ricadute positive del caso. Ringrazio tutti gli Amministratori locali presenti all’incontro per il loro contributo di idee e di proposte” conclude il consigliere regionale.