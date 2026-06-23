Vela: Pilo Pais fa il bis ad Alassio nella Regata delle Origini

Alassio. Federico Luigi Pilo Pais si è ripetuto anche quest’anno vincendo per la seconda volta consecutiva la tradizionale “Regata delle Origini”, un evento che il Circolo Nautico Al Mare organizza per ricordare una classe velica storica, quella del Dinghy 12, che ha contribuito più di altre a fare la storia del CNAM. Pico Pais con il suo “Bluamnesia” alla fine ha preceduto di ben quattro punti Emanuele Tua (“Orietta mia”), già vincitore ad Alassio nel 2024 e Michele Quaglia (“Baraondix”).

Quattro le prove disputate, seguite da un pubblico numeroso. Pilo Pais ha vinto due prove, una è andata a Tua ed una ad Attilio Carmagnani che alla fine ha chiuso in classifica al settimo posto.

La Regata delle Origini vuole celebrare le sfide che, a partire dagli anni Cinquanta, hanno legato Alassio alla storia del Dinghy 12: ben sei i Campionati Italiani ospitati, oltre a un Europeo e molte regate di rilievo. Dal 1969, con la nascita dell’Associazione Italiana Classe Dinghy 12, la classe ha visto una crescita costante. Con quasi 250 timonieri attivi, è tra le più longeve e partecipate d’Italia.

Ogni anno, oltre duecento velisti si sfidano in regate nazionali, zonali e locali, mantenendo viva una tradizione che, anche ad Alassio, continua a scrivere nuove pagine di storia.

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente del CNAM Carlo Canepa: “Siamo molto felici- ha detto Carlo Canepa – di avere ospitato anche quest’anno la flotta Dinghy ad Alassio. La presenza di questa storica flotta è sempre un’occasione speciale per condividere con tutta la cittadinanza, le istituzioni, gli sportivi e i turisti i valori che da sempre ci guidano all’insegna della passione autentica per il mare, la vita attiva, l’inclusione, il senso della comunità”.

“È ammirevole – dichiara l’assessore allo Sport del Comune di Alassio, Roberta Zucchinetti – il prezioso lavoro svolto dal CNAM nel mantenere viva la cultura velica legata al Dinghy 12, classe storica che continua a rappresentare un importante patrimonio sportivo e nautico. L’attenzione rivolta ai giovani consente di trasmettere esperienza, tecnica e passione per il mare, favorendo una crescita fondata sui valori più genuini dello sport e su quel profondo legame con il mare e con la disciplina velica che da sempre caratterizzano il nostro territorio”.

Questa la classifica finale della Regata delle Origini: 1) Federico Luigi Pico Pais (Bluamnesia, CV Santa Margherita Ligure), 4; 2) Emanuele Tua (Orietta mia, CN Cavo), 8; 3) Michele Quaglia (Baraondix,CV Santa Margherita Ligure), 8; 4) Furio Francesia Berta, 12; 5) Luigi Gazzolo, 12; 6) Paolo Ermolli, 14; 7) Attilio Carmagnani, 16; 8) Lorenzo Fabio, 20; 9) Fabio Pardelli, 20; 10) Sandro Ugolini, 29.

La premiazione di Pilo Pais sul podio da parte del vicesindaco Angelo Galtieri