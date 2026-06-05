Vela Day zonale 2026: alla Torretta di Savona la vela è per tutti

Savona. Sabato 6 e domenica 7 giugno, presso la Torretta di Savona, fa il suo debutto il Vela Day Zonale, l’evento dedicato alla promozione della vela organizzato dalla Prima Zona della Federazione Italiana Vela (FIV).

Per due giornate dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 il cuore del porto di Savona si trasformerà in un punto di incontro tra il mare e la città, offrendo a bambini, ragazzi, famiglie e curiosi l’opportunità di avvicinarsi gratuitamente a uno degli sport più affascinanti e formativi che esistano.

La vela è molto più di una disciplina sportiva. È scuola di rispetto per l’ambiente, di collaborazione, di autonomia e di fiducia nelle proprie capacità. È la soddisfazione di imparare a governare una barca, l’emozione di vivere il mare in modo autentico.

Durante il Vela Day i visitatori potranno conoscere il mondo della vela, incontrare istruttori federali ed esperti del settore e ricevere tutte le informazioni sulle attività veliche organizzate dai circoli presenti sul territorio savonese.

Un’opportunità speciale attende tutti coloro che verranno a trovarci: sarà infatti possibile ricevere un voucher che consentirà di accedere a uno dei circoli affiliati che organizzano corsi di Scuola Vela, per continuare l’esperienza e vivere da vicino l’emozione della navigazione.

Savona ha una lunga tradizione marinara e la vela rappresenta uno dei modi più belli per valorizzare il rapporto tra la città e il suo mare. Il Vela Day vuole essere una festa aperta a tutti, un’occasione per avvicinare nuove generazioni e famiglie a una passione che unisce sport, natura e divertimento.

L’appuntamento è quindi per il 6 e 7 giugno alla Torretta di Savona. “Il mare vi aspetta. Basta un soffio di vento per iniziare una nuova avventura” dicono i promotori dell’iniziativa.

La locandina