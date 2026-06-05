Varazze, sostegno alle famiglie per l’iscrizione ai centri estivi: sconti da 50 a 100 euro sulle rette

Varazze. Torna anche per il 2026 il piano di sostegno economico per i centri estivi promosso dal Comune di Varazze. L’amministrazione comunale ha deciso di stanziare più di 50mila euro, rinnovando l’iniziativa per il secondo anno consecutivo, con l’obiettivo di offrire un aiuto concreto alle famiglie nel conciliare lavoro e gestione dei figli durante il periodo estivo, valorizzando al contempo il ruolo delle realtà educative, sportive e ricreative varazzine.

Si tratta di una misura di sostegno economico per il pagamento delle rette dei centri estivi che svolgono attività sul territorio comunale. Iscrivendo i ragazzi in uno dei centri accreditati con il Comune, si potrà beneficiare di uno sconto sulla retta di 50 euro per frequenze fino a 2 settimane e di 100 euro per almeno 3 settimane. La scontistica, valida una sola volta per ogni figlio fino ai 18 anni, verrà applicata direttamente a tutti i residenti a Varazze al momento dell’iscrizione.

“L’iniziativa consolida il percorso virtuoso avviato lo scorso anno – dichiara il sindaco Luigi Pierfederici – L’amministrazione intende dare un supporto concreto alle famiglie, affinché il periodo estivo non diventi un momento di preoccupazione per i genitori e possa essere un’opportunità di crescita, di socializzazione e di scoperta per i ragazzi.”

Questo intervento è stato concepito per alleggerire il carico economico che pesa sui bilanci familiari, evitando al contempo di gravare sui cittadini con inutili e complessi adempimenti burocratici. Per i genitori la procedura è semplicissima: tutti i residenti beneficeranno dello sconto in modo automatico all’atto dell’iscrizione, senza l’onere di dover presentare domande. L’iter amministrativo viene infatti gestito direttamente dalle strutture e saranno i gestori dei centri estivi a doversi convenzionare con il Comune attraverso la presentazione di una semplice domanda di adesione.

“I centri estivi offrono una proposta di grande valore per le famiglie del territorio: sono realtà educative, sportive e aggregative che ogni estate accolgono i bambini garantendo attività di qualità e un ambiente sicuro. Per questo, oltre al sostegno economico rivolto alle famiglie, l’amministrazione riconoscerà anche un contributo aggiuntivo ai centri estivi, calcolato sulla base del numero di residenti iscritti, delle giornate e del tipo di attività. Una scelta che intende valorizzare il ruolo fondamentale dello straordinario tessuto associazionistico, educativo e sportivo del nostro territorio.” – conclude il Sindaco.

Per l’estate 2026, gli organizzatori dei centri estivi che svolgono attività sul territorio comunale di Varazze possono accreditarsi fino al 10 giugno, presentando domanda di adesione.

I dettagli sui requisiti e tutti i moduli necessari sono consultabili sul sito del Comune di Varazze tra gli avvisi in homepage.

Nell’anno 2025 erano stati erogati contributi in favore di 215 bambini residenti a Varazze, iscritti in 6 centri convenzionati.