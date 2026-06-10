Varazze commemora l’82^ anniversario del bombardamento del 13 giugno 1944

Varazze si prepara a onorare la memoria delle vittime e a ricordare una delle pagine più drammatiche della sua storia, il bombardamento del 1944.

In occasione dell’82° anniversario, l’amministrazione comunale ha previsto per sabato 13 giugno una giornata di commemorazioni che si aprirà alle 7.10 del mattino, con i rintocchi delle campane della chiesa di Sant’Ambrogio. Questo momento coincide esattamente con l’orario di inizio dell’incursione aerea, una delle cinque che la città fu costretta a subire tra ottobre 1943 e marzo 1945 e che costarono la vita a più di 70 persone.

Alle ore 7.10 del 13 giugno 1943, infatti, una squadriglia di otto aerei alleati comparve sopra Varazze sorvolando il mare e diede inizio al bombardamento. L’attacco mirava a distruggere il ponte ferroviario sul torrente Teiro, un’infrastruttura chiave per i collegamenti, ma le bombe mancarono l’obiettivo principale e si abbatterono pesantemente sulle abitazioni del centro storico, causandone il crollo. Tra i civili rimasti uccisi si registrarono molti contadini della frazione di Casanova, colti dall’esplosione mentre stavano sistemando la merce sui banchi del mercato ortofrutticolo. L’incursione distrusse interamente l’archivio comunale. Si salvò miracolosamente, invece, il baldacchino artistico che ancora oggi viene esposto in occasione delle celebrazioni del Corpus Domini.

La cerimonia di commemorazione avrà inizio alle 10 nella sala consiliare con i saluti del sindaco Luigi Pierfederici e delle autorità civili. Il professore e scrittore Tiziano Franzi interverrà per illustrare l’inquadramento storico del bombardamento e ricostruire gli eventi. Durante la cerimonia verranno proiettate immagini d’epoca e scatti storici curati dall’associazione culturale “Varagine.it”, custode dell’archivio storico fotografico sulla città di Varazze. Successivamente, le autorità e le associazioni si muoveranno in corteo dal palazzo comunale verso via Malocello, dove renderanno omaggio alle vittime con la solenne deposizione di una corona presso la lapide commemorativa.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.