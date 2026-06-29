Chiusura centrale 118, il Pd di Varazze: “I sindaci devono tutelare gli interessi dei cittadini, ma Pierfederici temporeggia”

Varazze. Tiene banco la questione della chiusura 118. Nelle scorse settimane, il Partito Democratico varazzino si era focalizzato sul tema di grande attualità dopo aver lanciato anche un appello: “I sindaci facciano sentire la propria voce a difesa dei presidi fondamentali del territorio”.

L’interesse e la volontà di mantenere il 118 a Savona prosegue: “A inizio giugno, come PD varazzino, – dichiara il segretario del circolo del PD, Giulio Alluto – abbiamo chiesto al sindaco di attivarsi tramite un ordine del giorno per chiedere il mantenimento della centrale unica del 118 a Savona. Oggi scopriamo che Savona vota all’unanimità un ordine del giorno mentre Luigi Pierfederici temporeggia forse perché deve aspettare l’approvazione del suo consigliere regionale di riferimento”.

“Adesso basta!- prosegue Alluto – Il sindaco di una città come Varazze deve essere in grado di tutelare gli interessi dei suoi cittadini e non gli interessi di un consigliere regionale di centro destra. Le criticità legate ai servizi socio-sanitari e alla tutela dell’ambiente devono essere difese dall’intero Consiglio Comunale all’unanimità, senza guardare il colore politico di riferimento” conclude il segretario del circolo del Partito Democratico.

Proprio lo stesso Alluto aveva scritto a Luigi Pierfederici, inoltrando al primo cittadino la richiesta di un ordine del giorno che fosse affrontato durante il Consiglio Comunale per promuovere il mantenimento del 118 di Savona.