Varazze, al via le asfaltature lungo la strada del Pero: prima fase degli interventi sul tratto di provinciale

Varazze. Domani, 18 giugno, via al cantiere per i lavori di asfaltatura lungo la Strada Provinciale del Pero, all’altezza dell’ex Cartiera. Ne dà notizia il sindaco, Luigi Pierfederici insieme al vicepresidente della Provincia, Andrea Castellini.

“Un intervento atteso che rappresenta un impegno mantenuto dalle amministrazioni e dagli enti coinvolti. La strada – spiega – sarà asfaltata per tutta la larghezza della carreggiata, restituendo un tratto completamente rinnovato e più sicuro”.

“I lavori rappresentano una prima fase degli interventi programmati lungo la provinciale. Infatti, in seguito, saranno realizzati ulteriori interventi su altri tratti, per i quali saranno necessarie alcune modifiche alla viabilità che verranno comunicate nei prossimi giorni. Un passo possibile grazie a una grande collaborazione con la Provincia di Savona e tutti gli enti coinvolti”.