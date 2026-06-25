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Conferma

Vado, resta Bellocci: in Serie C con il portiere star della promozione

I rossoblù blindano un altro elemento fondamentale nella cavalcata della scorsa stagione verso il professionismo

Generico giugno 2026

Vado Ligure. Sarà ancora Andrea Bellocci a difendere la porta del Vado. Questa volta in Serie C, categoria che i rossoblù hanno raggiunto anche grazie al suo contributo.

75 le presenze, 29 le reti inviolati e 6750 i minuti disputati. Numeri da protagonista che lo hanno reso un elemento molto affidabile, dotato di un innato carisma.

Figura molto apprezzata nell’ambiente rossoblù, anche dai bambini del settore giovanile, per il suo carattere solare e vulcanico: più di una volta è stato lui a incitare il pubblico del “Chittolina”, guadagnandosi la stima dei vadesi.

 

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