  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
IVG Sport
CONDIVIDI
Post partita

Vado, Marco Sesia dopo l’ultima partita in rossoblù: “Finale strana ma che non inficia il nostro percorso”

"Abbiamo fatto qualcosa di grande anche in questa Poule Scudetto. Complimenti alla Scafatese, la squadra più forte della categoria"

Il Vado alza la coppa al Chittolina: la festa vadese per la promozione in Serie C

Finisce l’avventura di Marco Sesia con il Vado. Il tecnico saluta l’ambiente rossoblù forse nel modo peggiore possibile, con un KO per 6-0 nella finale scudetto. Ma chiaramente la partita di oggi non cancella un percorso straordinario che ha riportato il Vado nel calcio professionistico. Il tecnico è stato intervistato dai canali della Lega Dilettanti al termine della sfida.

Commenta Sesia: “È stata una partita strana. Per la prima volta in 21 anni di carriera mi ritrovo a finire in 9 giocatori il primo tempo. Complimenti alla Scafatese che è la squadra più forte di questa categoria”.

Sul percorso del Vado invece dichiara: “I miei giocatori anche in questa Poule Scudetto hanno fatto qualcosa di grande e battuto formazioni più forte di noi. La partita di oggi non inficia quello che abbiamo fatto. Io sono subentrato e abbiamo risolto i problemini che c’erano. Siamo contenti di questa stagione”.

 

Più informazioni
leggi anche
Il Vado alza la coppa al Chittolina: la festa vadese per la promozione in Serie C
Post partita
Vado, Marco Sesia dopo l’ultima partita in rossoblù: “Finale strana ma che non inficia il nostro percorso”
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.