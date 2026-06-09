Vado, Mancuso a Mixed Zone: “Ai dettagli con Pastorino”

Vado Ligure. “Ringrazio Ricci e il Ligorna per la possibilità di trattare mister Pastorino. Avevamo dei ballottaggi, oggi siamo in definizione sul mister e sul suo staff, che è una componente fondamentale. Oggi stiamo affrontando la situazione con Pastorino e siamo quasi ai dettagli. Ci siamo presi ancora qualche giorno, ma direi che ci siamo”.

Queste le parole di Paolo Mancuso a Mixed Zone, trasmissione di IVG.it Sport condotta da Claudio Nucci. Dichiarazioni del direttore sportivo del Vado che confermano ulteriormente le ultime indiscrezioni: manca solo l’annuncio, previsto nei prossimi giorni, poi Matteo Pastorino sarà il nuovo allenatore dei rossoblù che guiderà in Serie C.

Il tecnico genovese, di formazione blucerchiata avendo allenato del settore giovanile della Sampdoria, ha guidato il Ligorna in una stagione esaltante rappresentando il ruolo di “anti-Vado”. Un avvincente testa a testa fino alle ultime giornate per la vittoria del campionato, dove a vincere è stata la squadra di Sesia. Quest’ultimo ieri è stato presentato ufficialmente ad Alessandria, mentre Pastorino va verso la propria esperienza da allenatore nei professionisti proprio alla guida dei “rivali” rossoblù.