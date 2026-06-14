Vado, divampa un incendio nell’area del forte San Giacomo

Vado Ligure. Fiamme al forte San Giacomo. L’allarme è stato lanciato da un operatore del porto di Vado Gateway che, mentre si trovava sul posto di lavoro, si è accorto dell’incendio e ha chiamato immediatamente i pompieri che subito si sono recati sul posto.

Il rogo è divampato intorno alle 20 nella parte di ponente dell’area circostante l’imponente fortificazione di Capo Vado che risale al XVIII secolo.

I pompieri hanno provveduto in un paio di ore allo spegnimento delle fiamme e alla conseguente bonifica del sito.