Vado, dietrofront sullo stadio per la Serie C: quasi fatta per giocare a Sestri Levante

Novità sul fronte stadio per il Vado. In Serie C i rossoblù non dovrebbero giocare a Novara, ma a Sestri Levante. Queste le parole del direttore sportivo Paolo Mancuso, prima della finale contro la Scafatese, al microfono della Lega Dilettanti: “Abbiamo sul tavolo Novara e Sestri Levante, abbiamo trovato quasi un accordo con il Sestri Levante. Ringrazio il nuovo proprietario che ci ha accolto e ci ha ascoltato e ha abbassato i termini economici”.

Oltre al tema stadio, Mancuso ha colto l’occasione anche per parlare della finale scudetto: “Essere arrivati qua è un sogno. Giocarsi la finale è ancora più bello della vittoria del campionato. Oggi devo fare i complimenti ai ragazzi, se siamo qua è grazie a loro e alla famiglia Tarabotto che mette l’anima per farci stare bene qua”.

Sulle differenze tra Sestri Levante e Vado, invece, afferma: “Nel Sestri c’erano tutti giocatori quasi sconosciuti, vincere era quasi impensabile. Qui invece i calciatori non erano scommesse, ma certezze da inserire in un sistema già rodato. Proprio inserirli era la difficoltà, ma i ragazzi hanno avuto la testa giusta”.

Come andrà vissuta la Serie C? “L’anno prossimo – conclude Mancuso – sarà una sfida per i giocatori che rimarranno ma anche per me. Sarà un campionato difficilissimo ma cercheremo di viverlo in maniera serena“.