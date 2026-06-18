Vado, consegnato l’elettrocardiografo in dotazione dell’ambulatorio allestito nella scuola elementare Grillo

Vado Ligure. Nel pomeriggio di ieri è avvenuta la consegna dell’elettrocardiografo a Segno, in dotazione all’ambulatorio di primo soccorso allestito nei locali della Scuola Elementare “Grillo”, a beneficio della Comunità.

I fondi necessari per l’acquisto sono stati raccolti grazie alla generosità del pubblico che, lo scorso anno, il 23 luglio 2025, ha assistito numeroso allo spettacolo “Ospedalissea” realizzato dal Medical Mystery Tour (personale medico e paramedico dell’Ospedale San Paolo di Savona), coadiuvato dal Lions Club “Vada Sabatia.

Hanno partecipeto all’incontro le Autorità Comunali, Anteas e rappresentanti del Lions Club “Vada Sabatia” che ha promosso l’acquisto.