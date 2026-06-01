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Marcia di avvicinamento

Vado, al via la settimana che porta alla finale scudetto: l’annuncio del nuovo mister previsto verso fine stagione

Il club ha terminato i colloqui per la panchina ma la testa è a domenica per la gara contro la Scafatese: una finale che vale il tricolore

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Vado Ligure. Sono giorni di riflessioni nei pressi del Chittolina, questa volta per la scelta dell’allenatore che guiderà il Vado in Serie C. Il club ha concluso i colloqui e si è avviata alla fase della decisione finale. Tra i profili accostati alla panchina vadese ci sono nomi come l’ex Marco Didu, Marco Banchini (sul quale sembra esserci anche il Perugia) e Cristiano Masitto (tecnico milanese, negli ultimi due anni al Seravezza Pozzi). Ma pare possa esserci un ulteriore profilo che la società sta valutando. Da quello che filtra l’ufficialità potrebbe arrivare a fine stagione, dopo la finale di Poule Scudetto.

I dirigenti rossoblù poi inizieranno a parlare con i giocatori in rosa: l’obiettivo dichiarato è quello di tenerne un buon numero e confermare un importante ossatura che ha permesso la vittoria del campionato.

L’ottimismo per l’iscrizione ha dato ulteriore serenità all’ambiente che, come ha dichiarato in intervista Luca Tarabotto, aspettava solo il via libera per potersi mettere a programmare la stagione. Intanto il ds e vicepresidente rossoblù si gode il presente, con una gara storica alle porte. Domenica i rossoblù saranno a Teramo per la finalissima contro la Scafatese, in palio il titolo italiano.

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