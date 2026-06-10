Vaccarezza e l’associazione “Un passo alla volta” incontrano i sindaci del territorio

Savona. Questa mattina il consigliere regionale Angelo Vaccarezza e il presidente dell’associazione “Un passo alla volta” Pier Piazza hanno incontrato alcuni sindaci del ponente savonese.

“Obiettivo della mattinata, fare il punto sul prezioso lavoro che questa realtà svolge ogni giorno per l’inclusione sociale, offrendo supporto concreto ai bambini autistici e costruendo una rete di ascolto, vicinanza e aiuto concreto per le loro famiglie. Un cammino che voglio portare avanti coinvolgendo quante più istituzioni locali sia possibile”, ha spiegato Vaccarezza.

“Oggi abbiamo condiviso progetti e nuove proposte insieme ai primi cittadini: Paola Devincenzi (Boissano), Marco Bertolotto (Toirano), Luca Letteri (Loano) e Giancarlo Canepa (Borghetto Santo Spirito). Tra i temi centrali, abbiamo ribadito l’importanza della formazione: l’associazione si occupa infatti di percorsi formativi mirati, guidati da personale specializzato e qualificato, pensati per sostenere e aiutare concretamente i genitori di questi ragazzi ad affrontare la vita quotidiana, che non sempre è semplice e scorrevole. Perché, come dice l’associazione, non si è mai davvero pronti ad affrontare le situazioni che la vita pone sul nostro cammino, ma si può imparare a camminare insieme”.

“Un grazie di cuore a tutti i sindaci per la sensibilità e la disponibilità, abbiamo meravigliosi progetti che contiamo di sviluppare al più presto: uniti si cresce, un passo alla volta”.