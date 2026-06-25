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Precisazione

US Albenga, l’avvocato di Calabrese replica a Il Fatto Quotidiano: “Famiglia di irreprensibile condotta civile”

Il quotidiano cita contatti indiretti con personaggi legati ad attività illecite

Generico giugno 2026

“Il sig. Francesco Calabrese rende noto che provvederà a tutelare la propria onorabilità e reputazione in ogni competente sede giudiziaria, civile e penale”. Non si è fatta attendere la replica dell’avvocato Riccardo Villa, a cui la famiglia Calabrese ha affidato la propria comunicazione, all’articolo comparso su Il Fatto Quotidiano in cui si racconta la vicenda dell’acquisizione del marchio US Albenga per 183.000 euro e si cita un contatto indiretto tra Francesco Calabrese e soggetti con presunti legami con la ‘ndrangheta.

In particolare, l’articolo parla di un progetto portato avanti per un forno crematorio, poi stoppato, in cui oltre a Calabrese sarebbe stata coinvolta una persona che in altre circostanze avrebbe avuto contatti con organizzazioni illecite. L’articolo precisa comunque che Calabrese non ha nulla a che fare con attività di stampo mafioso.

Ma l’accostamento ha comunque dato fastidio alla famiglia ed ecco quindi il comunicato diffuso dal legale di Francesco Calabrese:

Con riferimento ad un articolo di stampa comparso in data odierna e riferito all’acquisizione del marchio “U.s. Albenga”, il sig. Francesco Calabrese rende noto che provvederà a tutelare la propria onorabilità e reputazione in ogni competente sede giudiziaria, civile e penale, in relazione a qualsiasi contenuto ritenuto lesivo della propria immagine.

Si rinnova, al contempo, l’invito a rispettare la riservatezza della famiglia Calabrese, famiglia di solida tradizione imprenditoriale e di irreprensibile condotta civile, che non intende rilasciare ulteriori dichiarazioni in merito alla vicenda.

Si invita pertanto chiunque a evitare ricostruzioni arbitrarie, illazioni o ulteriori speculazioni sull’argomento, che non giovano alla serenità delle persone coinvolte né al corretto svolgimento delle attività in corso.

Il legale della famiglia Calabrese

Avv. Riccardo Villa

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