US Albenga, il vincitore dell’asta Calabrese: “Oggi abbiamo speso i soldi, domani vedremo cosa farne”

È Francesco Calabrese il vincitore dell’asta per il marchio US Albenga. Un nome a sorpresa che con un’asta spregiudicata ha battuto Andrea Tomatis e gli altri offerenti. Si tratta di un imprenditore agricolo, ingauno d’adozione visto che è nato in provincia di Reggio Calabria. Classe 1949, Calabrese è da più di 60 anni ad Albenga e infatti il figlio Daniele, che collabora con il padre, è nato proprio in città.

Subito dopo la gara si è presentato ai microfoni dei giornalisti, ma senza fare troppe parole. “Questo marchio – commenta – doveva andare avanti e bisognava spendere un buon prezzo, ci ha pensato il signor Calabrese”. Nessuna chiarezza però sul futuro: “Oggi abbiamo speso i soldi, domani vedremo cosa farne“. C’è un progetto sportivo? Calabrese risponde: “Sono un po’ confuso attualmente, vedremo nei prossimi giorni”. C’è però, da ingauno, tanto orgoglio: “Sono un agricoltore ben visto da tutta Albenga“.

Se davanti alle telecamere non ha voluto aprirsi troppo, e anche nella sua attività non è un profilo a caccia di visibilità, quanto raccolto però suggerisce che Calabrese sia un imprenditore esperto. La famiglia infatti ha già avuto un passato nell’ambiente sportivo, avendo comprato qualche anno fa l’Albenga Volley. Detto questo, si vedrà prossimamente però se l’asta di oggi porterà a un altro investimento, stavolta ovviamente nel mondo del calcio.

Riguardo alle altre attività, la famiglia Calabrese è stata produttrice di piante e vasi soprattutto per il Nord Europa. Ad Albenga ha cercato anche di inserirsi nel mondo della sanità con lo studio Orchidea Celeste, progetto poi accantonato.