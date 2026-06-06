US Albenga, il legale della famiglia Calabrese: “Operazione per preservare un simbolo della comunità ingauna, senza finalità speculative”

Albenga. “In qualità di legale della famiglia Calabrese desidero precisare alcuni elementi relativi all’acquisizione del marchio U.S. Albenga da parte del sig. Francesco Calabrese”. A scriverlo è l’avvocato Riccardo Villa per conto della famiglia Calabrese, che da due giorni è diventata proprietaria del marchio US Albenga, acquisito dell’imprenditore agricolo dell’albenganese per 183.000 euro.

Tramite questa nota, si è voluto spiegare le motivazioni e allontanare i numerosi rumors circolati nelle ultime ore: “L’operazione è stata compiuta in piena genuinità, trasparenza e con un profondo senso di attaccamento verso la città di Albenga. La volontà della famiglia è stata sin dall’inizio quella di preservare un simbolo identitario della comunità ingauna, senza finalità speculative e con il massimo rispetto per la storia sportiva locale“.

“Nelle prossime settimane avranno luogo interlocuzioni riservate finalizzate a valutare la possibilità di sviluppare un progetto serio, sostenibile e affidabile, fondato su competenze solide e sulla presenza di figure del territorio – si legge -. Tali valutazioni avverranno nel pieno riconoscimento dell’esistenza dell’attuale progetto calcistico cittadino e del lavoro svolto fino ad oggi per mantenere viva la tradizione sportiva albenganese“.

Futuro riguardo al quale, come riportato nella nota del legale di famiglia, viene richiesta riservatezza: “Proprio per la delicatezza di questa fase, si invita a rispettare la riservatezza necessaria e a consentire i tempi adeguati a una riflessione approfondita, evitando interpretazioni affrettate o speculazioni che non giovano né alla serenità dell’ambiente né al futuro del calcio ad Albenga”.

“L’unico obiettivo della famiglia Calabrese è contribuire, se vi saranno le condizioni, a un percorso che valorizzi la città e la sua storia sportiva, nel rispetto di quanto già esiste e con spirito costruttivo“, chiosa l’avvocato Villa.