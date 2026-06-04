Us Albenga, l’imprenditore ingauno Francesco Calabrese vince l’asta per il marchio

L’asta per il marchio US Albenga va a Francesco Calabrese, grazie a un’offerta da 183 mila euro. Presentatosi al Tribunale di Savona destando un po’ di sorpresa, alla fine è proprio lui a spuntarla. Se infatti si sapeva delle intenzioni dell’Albingaunia, di Andrea Tomatis e della cordata di Davide Conoscenti, non era invece nota la volontà di Calabrese di partecipare alla gara.

Calabrese si è reso protagonista di un’asta serratissima con Andrea Tomatis, mentre Albingaunia e Conoscenti si sono dileguati presto. Si conclude dunque con un colpo di scena questa vicenda che ha tenuto banco per tante settimane. Il marchio va così all’imprenditore ingauno, nato a Rosarno in provincia di Reggio Calabria e titolare di un’azienda agricola.

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È finita. Tomatis non rilancia più. Francesco Calabrese si aggiudica l’asta.

Tomatis gioca anche con il cronometro, Calabrese è più rapido nel rilanciare.

Sempre Tomatis e Calabrese a ribattere.

Tomatis rimane più basso nei rilanci, Calabrese invece sembra più spregiudicato.

La partita è tra Tomatis e Calabrese. Si allungano i tempi di replica, ma Calabrese rilancia sempre con insistenza.

Adesso è proprio tra Tomatis e Calabrese che si accende la lotta. Calabrese rilancia ma Tomatis non molla il pugno.

È iniziata l’asta. Hanno iniziato con i rilanci Conoscenti e Calabrese, ora si propone anche Tomatis.

Agli offerenti sono state illlustrate le procedure per i rilanci: 60 secondi di tempo e rilancio minimo di 100 euro. Si inizia alle 15:07.

Il curatore fallimentare Alberto Marchese sta esaminando le offerte, poi si procederà con l’asta effettiva. Le operazioni stanno venendo svolte con un po’ di ritardo, a causa di un problema tecnico.

Presenti al Tribunale di Savona una delegazione dell’Albingaunia, la delegazione della cordata guidata da Conoscenti e Piave, Alberto Tomatis (fratello di Andrea Tomatis che ha presentato un’offerta) e l’imprenditore ingauno Calabrese.

È il giorno dell’asta per l’assegnazione del marchio US Albenga. Un momento delicato per scoprire il destino del marchio e di conseguenza di tutto il calcio ingauno. Come raccontato nei giorni scorsi, diversi sono chiaramente gli interessati che oggi competeranno per aggiudicarsi la denominazione.