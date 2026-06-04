Università, ateneo al voto per il nuovo rettore: sarà in carica fino al 2032

Liguria. Se c’è un filo rosso che collega i quattro candidati a diventare il nuovo rettore, o rettrice, dell’Università di Genova, è quello dell’unità. Nicoletta Dacrema, Michele Piana, Emanuela Piana e Antonio Uccelli si sfidano per guidare l’ateneo fino al 2026 succedendo all’attuale “magnifico”, Federico Delfino.

Ma se l’obiettivo comune dei quattro candidati è ridare organicità alla galassia Unige, le loro figure sono la rappresentazione di esperienze e percorsi scientifici differenti. Nicoletta Dacrema è prorettrice vicaria e docente di Letteratura tedesca, e Michele Piana, anche lui prorettore, ordinario di Analisi numerica, scendono in campo portando rispettivamente una visione programmatica per il futuro di Unige e un profilo fortemente orientato alla ricerca scientifica.

Emanuela Sasso, anche lei prorettrice, professoressa ordinaria di Probabilità e statistica matematica, punta sul rinnovo della governance dell’ateneo mentre Antonio Uccelli, docente di Neurologia, porta nella tenzone la vasta platea dei dipartimenti legati a Medicina, mondo che manca dal rettorato dal 2014 (quando si era concluso il mandato di Giacomo Deferrari).

Dopo queste ultime settimane di campagna elettorale, la prima votazione scatta in questi 4 e 5 giugno, la seconda votazione il 18 e 19 giugno. In caso di ballottaggio, gli aventi diritto saranno chiamati alle urne il 2 e 3 luglio.

Hanno diritto di voto per il rinnovo del rettorato dell’Università di Genova i docenti, i rappresentanti degli studenti nei vari organi accademici e il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato.

“Intendo Genova come città universitaria e la Liguria come regione universitaria – afferma Nicoletta Dacrema – in questo senso credo sarebbe importante recuperare edifici dismessi, del Comune o della Regione, con un concorso di energie, ma anche saper intercettare quelle che saranno le professioni del futuro e allo stesso modo le esigenze del territorio, valorizzando attraverso l’offerta formativa alcuni comparti chiave come l’economia del mare, il trasferimento tecnologico e naturalmente la cultura”.

“Penso che sia necessario per l’Ateneo ritrovare un rapporto reale con la società e al contempo restituire il suo valore all’istituzione – dice Emanuela Sasso – perché il ritorno sulla comunità è importantissimo, l’Università dovrebbe stringere un vero patto con la cittadinanza, ad esempio, anche per individuare forme di residenzialità alternative. Penso alla possibilità di creare degli studentati diffusi sfruttando l’enorme patrimonio di case sfitte, cosa che permetterebbe anche di rivitalizzare alcuni quartieri”.

“Genova in questo momento è una città con un’università ma non una città universitaria – osserva Michele Piana – per diventarlo l’ateneo deve, e può farlo, incidere davvero sul tessuto produttivo del capoluogo ligure e dell’intera regione. Per il resto credo ci sia fortemente bisogno di ragionare meglio sull’internazionalizzazione, sul sostegno alla ricerca, e anche di rendere meno burocratica la vita quotidiana all’interno dell’Ateneo”.

“L’Università di Genova oggi è un insieme di persone di grande valore – sottolinea Roberto Uccelli – di singoli che sono punti di riferimento nel mondo accademico e dell’economia, ma c’è bisogno di coinvolgerli nel senso di appartenenza perché queste stesse figure non sono altrettanto efficaci nel momento in cui si trovano a rappresentare l’interesse dell’istituzioni. L’ateneo deve invece generare nella società valori fondanti come sostenibilità e innovazione tecnologica”.

Il nuovo rettore, o la nuova rettrice, si troverà a gestire una fase delicata per l’intero sistema universitario nazionale, tra i dilemmi del finanziamento pubblico, i processi di internazionalizzazione e la gestione del calo demografico, ma tra i temi caldi ci sono anche il posizionamento competitivo rispetto ad altri atenei e la gestione degli studenti dall’estero o da altre regioni, legato a doppia corda a quello delle residenze universitarie.