Unige, elezioni nuovo rettore: sarà ballottaggio tra Michele Piana e Antonio Uccelli

Liguria. Si è conclusa la seconda votazione per il rinnovo della nomina del rettore dell’Università di Genova e nessuno dei due sfidanti rimasti in corsa, Michele Piana e Antonio Uccelli, ha raggiunto la maggioranza assoluta.

La votazione, avvenuta ieri e oggi, dopo il ritiro dalla sfida delle due donne in lizza – Emanuela Sasso e Nicoletta Dacrema, che hanno deciso di sostenere Uccelli – è risultata valida in quanto hanno votato 2435 elettori su 2831, pari al 86,01% degli aventi diritto.

Per la validità della seconda votazione sarebbero stati sufficienti 1416 elettori. Nel dettaglio, hanno votato 949 tabs per un totale di 277,11 voti pesati (ogni voto ha un peso di 0,292), 1486 tra docenti e studenti (rappresentanti nei vari organi) per un totale di 1486 voti (peso unitario). I voti espressi pesati sono quindi 1763,11. Il quorum è 881,56.

I risultati hanno visto, comunque, avanti il professore di Matematica Michele Piana (867,74 voti). Staccato, a 843,73 voti, il neurologo Antonio Uccelli. Le schede bianche sono state 51,64.

Gli elettori sono convocati al ballottaggio, sempre in modalità telematica, nei giorni 2 e 3 luglio. Il prossimo rettore resterà in carica fino al 2032. Prenderà il posto di Federico Delfino.