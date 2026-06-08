Under 17 Gold: New Basket ABC Ponente vice campione regionale tra le migliori squadre liguri

Alassio. In questa stagione, per accedere al Gold ligure ed elevare la qualità, sono stati necessari diversi spareggi dai quali il New Basket ABC Ponente non è dovuto passare grazie al titolo Under 15 Gold ed al secondo posto Under 17 Gold della stagione precedente.

Al via dieci squadre molto competitive; al termine della stagione regolare il team alassino chiude con 12 vinte e 6 perse dietro a Next Step e Tigullio ma davanti a Valpetronio, Cestistica, SBDB Spezia, Pegli, Seagulls, Golfo dei Poeti e Ardita.

Nei play off il New Basket ABC Ponente inizia ad alzare il livello superando in due gare SBDB Spezia nei quarti e Tigullio in semifinale, compiendo un capolavoro di tecnica e tenuta mentale in entrambe le gare.

Si arriva alla finale impossibile contro Next Step Rapallo, società che recluta nell’est europeo e in Africa ma i gialloblù, anche in questo caso, pur cedendo, dimostrano grandissimi miglioramenti stando in partita due quarti in gara 1 e tutta la partita in gara 2 ad Alassio calando solo all’ultimo.

“Complimenti a tutti i ragazzi che si sono dimostrati un ottimo gruppo e allo Staff tecnico, siamo già pronti per la prossima stagione orgogliosi di quanto fatto in questa annata”.

I risultati:

Q.F.: PONENTE 68 – SBDB 43

Q.F.: SBDB 65 – PONENTE 73

SEMIF: TIGULLIO 84 – PONENTE 86

SEMIF: PONENTE 82 – TIGULLIO 79

FINALE: NEXT STEP 96 – PONENTE 63

FINALE: PONENTE 55 – NEXT STEP 65