Under 14: il New Basket ABC Ponente conquista il titolo regionale

Alassio. Il campionato regionale Under 14, in questa stagione sportiva, era formato da ben 24 squadre suddivise in tre gironi.

Al termine della fase regolare e della fase a orologio i gialloblù alassini con la divisa di New Basket ABC Ponente “B” conquistano ben 17 successi su 18 partite disputate chiudendo al primo posto davanti a Olimpia, Loano, BVC Sanremo, Finale, Cairo, Ponente Le Torri e Cestistica Savonese.

Iniziano i play off tra le migliori otto e nei quarti di finale superano Seagulls Genova, in semifinale Futura e ritrovano Olimpia in finale.

“Ben consci che non sarà una finale facile in gara 1 scendiamo in campo concentrati e pronti a dare il meglio. Dopo due quarti condotti senza margini rassicuranti acceleriamo nel terzo periodo e concludiamo con un margine anche troppo ampio per i valori visti in campo. A Taggia, consapevoli che gara 2 sarà complicata, giochiamo una partita non bella ma agonisticamente molto avvincente che si conclude con la nostra esultanza dopo il primo tempo supplementare”.

“Complimenti a Olimpia che ci ha reso la vita difficile e Complimenti ai nostri ragazzi che hanno disputato una gran serie finale anche nelle difficoltà. Il torneo di Torino ci è servito molto perché siamo migliorati partita dopo partita e ci ha permesso di vivere i play off da protagonisti. Siano molto contenti dei 2012-13 che si sono dimostrati coesi e presenti meritando questo titolo con l’aggiunta, nella fase finale, di Francesco, Momo e Christian!!! Il nostro augurio, a prescindere dai risultati, è quello di poter accompagnare questo gruppo fino ai campionati senior perché significherebbe veder crescere i nostri ragazzi fino alla maggiore età e oltre”.

Di seguito, i risultati:

Q.F.: SEAGULLS 68 – PONENTE 111

Q.F. PONENTE 108 – SEAGULLS 39

SEMIF: PONENTE 71 – FUTURA 48

SEMIF: FUTURA 38 – PONENTE 77

FINALE: PONENTE 81 – OLIMPIA 53

FINALE: OLIMPIA 47 – PONENTE 53 (dts)

La foto con il trofeo