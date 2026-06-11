“Un Passo alla Volta” festeggia un anno di vita: grande festa in piazza S. Michele ad Albenga con i Terconauti

Albenga. La Città delle Torri si prepara a vivere un momento di grande emozione e condivisione.

L’appuntamento è per venerdì 19 giugno, alle 18.30, in piazza San Michele, dove l’associazione “Un Passo alla Volta” ODV celebrerà il primo anniversario della sua fondazione.

Nata esattamente un anno fa “da un’idea, un bisogno condiviso e una promessa precisa: non lasciare mai indietro nessuno”. E la realtà associativa è riuscita nel suo intento, diventando in breve tempo un punto di riferimento per il territorio.

Un traguardo che arriva in un periodo particolarmente significativo per il sodalizio, guidato da due coppie di genitori: Alessia D’Annunzio e Pierfranco Piazza, Alessia Olivera e Davide Matera. Hanno recentemente aggiunto altri importanti tasselli al loro progetto, instaurando rapporti di collaborazione con diversi comuni del territorio e inaugurando la prima sede ufficiale dell’associazione ad Albenga, in via Cavalieri di Vittorio Veneto.

La serata in piazza San Michele rappresenterà l’occasione ideale per fermarsi un momento e guardare indietro: “Sarà una serata speciale, – hanno spiegato. – Venite a vedere quanta strada abbiamo percorso insieme”.

“L’evento è stato ideato per raccontare i progetti già realizzati, le sfide affrontate e i traguardi raggiunti grazie a una comunità unita che ha scelto di credere nel cambiamento. Sul palco, a testimoniare questo cammino comune, saliranno le persone, le realtà del territorio e i professionisti che hanno camminato fianco a fianco con noi, contribuendo a trasformare le idee iniziali in azioni tangibili”.

A rendere la festa ancora più memorabile ci sarà la partecipazione di tre ospiti d’eccezione, i Terconauti. Il celebre trio artistico, composto dai fratelli Damiano e Margherita Tercon insieme a Philipp Carboni, è estremamente noto al grande pubblico, in particolare sui canali social dove vanta oltre 1 milione di follower totali.

Attraverso i loro video sul web, le apparizioni in tv, gli spettacoli a teatro e i libri, i tre artisti raccontano quotidianamente la loro vita in mezzo a mille avventure, senza mai dimenticare l’importanza delle piccole cose, aiutando il pubblico a guardare il mondo da una prospettiva diversa.

“Sarà una serata aperta a tutti, fatta di incontri, sorrisi, emozioni e gratitudine. Perché quando mettiamo da parte le etichette, scopriamo quanto abbiamo in comune”, hanno concluso gli organizzatori.