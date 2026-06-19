Un “bottino” di medaglie per l’Amatori Nuoto Savona al Trofeo Internazionale Città di Rapallo

Savona. I nostri atleti hanno partecipato al XVIII Trofeo Internazionale Città di Rapallo, svoltosi dal 29 al 31 maggio presso la Piscina Comunale della città ligure.

Le tre giornate di gara sono state particolarmente impegnative a causa del caldo e del completo stravolgimento del programma della manifestazione rispetto alle edizioni precedenti. Nella prima giornata si sono disputate le gare di velocità (i 50 metri di tutti gli stili) con le relative finali, mentre nelle giornate successive le eliminatorie del mattino hanno decretato gli atleti ammessi alle finali del pomeriggio e della sera.

La manifestazione ha visto la partecipazione di 839 atleti in rappresentanza di 29 società. La nostra squadra ha conquistato ben 20 medaglie:

Abrate Emma : 400 sl (terzo posto)

: 400 sl (terzo posto) Bagnasco Matteo : 50 fa e 100 fa (secondo posto), 50 ds (terzo posto)

: 50 fa e 100 fa (secondo posto), 50 ds (terzo posto) Ghiglino Matteo : 200 ds (secondo posto)

: 200 ds (secondo posto) Marisaldi Viola Sofia : 50, 100 e 200 st (primo posto), 50 fa e 100 fa (secondo posto)

: 50, 100 e 200 st (primo posto), 50 fa e 100 fa (secondo posto) Marocchi Davide : 50 st (secondo posto)

: 50 st (secondo posto) Mascia Sveva : 200 mx e 400 mx (primo posto)

: 200 mx e 400 mx (primo posto) Moreno Matteo : 50 fa e 400 mx (secondo posto)

: 50 fa e 400 mx (secondo posto) Pelle Giorgia : 400 mx (terzo posto)

: 400 mx (terzo posto) Schiappacasse Lidia : 50 fa e 200 sl (secondo posto), 200 mx (terzo posto)

: 50 fa e 200 sl (secondo posto), 200 mx (terzo posto) Ulivo Simone: 400 st (primo posto), 200 mx (terzo posto)

Grazie alle prestazioni dei nostri atleti, l’Amatori ha conquistato il terzo posto nella classifica societaria, alle spalle del Team Marseille Natation e della Superba Nuoto.

Si tratta di un risultato eccellente per una realtà come la nostra che, pur nelle sue dimensioni contenute, è riuscita a precedere ben 26 società, molte delle quali numericamente più grandi.

Il mese di giugno si preannuncia particolarmente impegnativo per i nostri ragazzi, che saranno chiamati ad affrontare tre importanti appuntamenti: il Trofeo Città di Loano, dal 12 al 14 giugno; la Seconda Prova di Qualificazione Regionale in vasca lunga, in programma alla Sciorba il 20 e 21 giugno; e, infine, il Debora Summer Meet presso la Piscina Comunale Camalich di Livorno.

Archiviata con soddisfazione la trasferta di Rapallo, l’attenzione si sposta ora sui prossimi appuntamenti in calendario. Ci rivediamo a bordo vasca per seguire le prossime sfide dei nostri ragazzi.