Uildm Albenga lancia la nuova campagna volontariato: “Unisciti a noi e fai la differenza”

Albenga. Mettersi in gioco, donare un sorriso e fare la differenza all’interno della propria comunità, traducendo il proprio impegno in un valore spendibile nel proprio futuro formativo e professionale. Con questo spirito la Uildm (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) Sezione di Albenga “Antonio e Amedeo Pareto” lancia ufficialmente la sua nuova campagna di ricerca volontari, rivolta a cittadini di tutte le età che desiderano dedicare una parte del proprio tempo a progetti di inclusione sociale e solidarietà.

L’iniziativa punta a coinvolgere la cittadinanza in base alle proprie inclinazioni e attitudini, proponendo sei macro-aree operative e flessibili:

– laboratori artistici: per creare e sostenere le iniziative creative della sezione.

– eventi e manifestazioni: attività di co-progettazione e organizzazione logistica sul territorio.

– trasporti e accompagnamento: per garantire un supporto concreto alla mobilità delle persone con disabilità.

– condivisione con i ragazzi: momenti di socialità guidata, inclusione, gioco e scambio reciproco.

– banchetti e fiere: per promuovere i progetti e la cultura dell’inclusione nelle piazze.

– vita di sede: supporto attivo all’interno dello “Spazio Giovani” e per il tutoraggio nei compiti pomeridiani per studenti delle superiori. La sede si propone inoltre come luogo di incontro e socializzazione intergenerazionale aperto a tutte le età: un punto di riferimento accogliente sia nel periodo invernale, con lo spazio dedicato al “Tè delle 5 del Martedì”, sia nei mesi più caldi, offrendo l’opportunità di fare “quattro chiacchiere al fresco” davanti a una bevanda dissetante.

La campagna di quest’anno si caratterizza per una fondamentale novità legislativa che tutela e valorizza il tempo donato. A fronte di un percorso strutturato di 60 ore di volontariato, la Uildm di Albenga attiverà le procedure per il Riconoscimento e la Certificazione delle Competenze, applicando rigorosamente i criteri definiti dal Decreto 31 luglio 2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (“Definizione dei criteri per il riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite nello svolgimento di attività o percorsi di volontariato”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.248 del 24-10-2025).

Grazie a questo quadro normativo, l’esperienza sul campo non sarà più soltanto un gesto di solidarietà altruistica, ma si trasformerà in un titolo formale, certificato e spendibile ufficialmente sia per l’ottenimento di crediti in ambito scolastico/universitario, sia come elemento qualificante e spendibile all’interno del proprio Curriculum Vitae nel mercato del lavoro.

Tutti i cittadini, gli studenti e i giovani del territorio che desiderano intraprendere questo percorso d’impatto sociale e di crescita personale possono presentare la propria candidatura compilando il modulo sul sito ufficiale.