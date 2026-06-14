UILDM Albenga: eletto il nuovo Consiglio direttivo, online la bacheca digitale e serata di beneficenza

Nella giornata di ieri, sabato 13 giugno, si è svolta con grande partecipazione l’Assemblea ordinaria dei soci della UILDM sezione di Albenga, un momento di confronto e programmazione istituzionale incentrato sul rinnovo degli organi associativi per il prossimo triennio.

I lavori assembleari hanno decretato ufficialmente la composizione del nuovo Consiglio direttivo, che guiderà l’associazione nel triennio 2026/2029 e che risulta composto da Pasqualino (Lino) Macrì, Ivana Maggio, Maddalena Garola, Michael Ferrante e Sara Bracco. Nei prossimi giorni, il neonato organo direttivo si riunirà in prima seduta per procedere alla formale votazione e assegnazione delle cariche sociali interne, definendo i ruoli e le deleghe per il nuovo mandato.

“In un’ottica di costante modernizzazione e trasparenza verso la cittadinanza e i propri membri, l’associazione è, inoltre, lieta di annunciare il lancio della nuova bacheca sociale digitale, accessibile liberamente all’indirizzo internet https://uildm-albenga.base44.app/. Questo innovativo spazio virtuale diventerà il punto di riferimento informativo per rimanere aggiornati in tempo reale su tutte le attività, i documenti ufficiali, le delibere e i progetti promossi dal sodalizio a supporto delle persone con disabilità sul territorio” afferma il presidente Michael Ferrante.

“Per celebrare questo nuovo capitolo e favorire la solidarietà, la UILDM Albenga invita l’intera cittadinanza al grande “Giro Pizza” di beneficenza intitolato “Festa del Taglio… della Pizza!”, in programma per martedì 23 giugno, alle ore 20:30, presso la Pizzeria “Le 10 Torri” a Villanova d’Albenga. La serata, aperta a tutti con una quota di partecipazione fissata a 20 euro comprensiva di giro pizza e bibita, rappresenterà un’occasione speciale sia per sostenere direttamente con parte del ricavato i progetti territoriali dell’associazione, sia per conoscere di persona i componenti del nuovo Consiglio direttivo”.

“Durante l’evento verrà tributato un caloroso e doveroso ringraziamento pubblico ai giovani del Servizio Civile, Silvia e Mirko, giunti al termine del loro splendido e prezioso anno di attività speso al servizio dell’associazione. Data la disponibilità limitata dei posti, si invita a provvedere alla prenotazione entro i prossimi giorni contattando direttamente i canali della UILDM” conclude il presidente di sezione.