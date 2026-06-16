Ufficiale: il Vado è iscritto alla Serie C

Il Vado giocherà in Serie C. Il club ha reso nota l’iscrizione al terzo livello del calcio italiano poco fa con una nota. Lo farà al Sivori di Sestri Levante. Se subito dopo la vittoria della Serie D l’iscrizione sembrava in dubbio, da una decina di giorni ormai era nota la decisione del club di dare seguito a quanto conquistato sul campo.

L’allenatore, ancora da ufficializzare, sarà Matteo Pastorino. Il tecnico ex Ligorna ha infatti incontrato nelle scorse settimane la dirigenza vadese con cui è giunto all’accordo. Dovrebbe portare buona parte del suo staff. La curiosità è che Pastorino è stato il grande antagonista dei rossoblù per la vittoria del campionato.

Il Vado potrebbe essere inserito o nel Girone A o nel Girone B. Nel Girone A potrebbe sfidare squadre come Union Brescia e Novara. Nel Girone B, gli incroci sarebbero parecchio affascinanti, contro formazioni come Spezia, Pescara, Livorno e Perugia. Ovviamente, si tratta di speculazioni teoriche. Quel che è certo è che gli appassionati potranno guardare le partite del Vado su Sky Sport. Un dettaglio suggestivo per una provincia non di certo abituata al calcio professionistico.