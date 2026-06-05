“Tutti in campo per Mirko”: sport, memoria e solidarietà allo stadio di Pietra Ligure

Una mattinata all’insegna dello sport, della memoria e dell’impegno sociale. Giovedì 11 giugno 2026, dalle ore 8.30 alle 12.30, lo Stadio Comunale “Giacomo Devincenzi” di Pietra Ligure ospiterà “Tutti in campo per Mirko”, iniziativa benefica organizzata in memoria di Mirko Oddonetto e trasformare il suo ricordo in un’occasione concreta di sensibilizzazione e solidarietà.

L’evento vedrà protagonisti gli studenti delle classi terze, quarte e quinte dell’Istituto Falcone, impegnati in un quadrangolare di calcio che coinvolgerà anche una rappresentanza delle Forze dell’Ordine e del Pronto Intervento. Un momento di incontro tra giovani e istituzioni, accomunati dai valori dello sport, del rispetto e della partecipazione.

La manifestazione avrà anche una significativa finalità benefica. I fondi raccolti saranno destinati a sostenere progetti dedicati alla sensibilizzazione dei giovani sulle fragilità adolescenziali e contribuiranno alla pubblicazione, da parte dell’Istituto Comprensivo di Pietra Ligure, di un libro di poesie dedicato a Mirko. Un progetto che unisce cultura, educazione e memoria, dando voce ai sentimenti e alle riflessioni delle nuove generazioni.

Alla giornata prenderanno parte autorità civili e religiose, insieme alle Forze dell’Ordine, a testimonianza dell’importanza che la comunità attribuisce all’iniziativa. Il titolo scelto per l’evento, “Ed è già poesia!”, richiama proprio il legame tra il ricordo di Mirko e il valore delle parole, capaci di trasformare il dolore in un messaggio di speranza e condivisione.

“Tutti in campo per Mirko” si propone così come un appuntamento che va oltre la semplice competizione sportiva: un’occasione per riflettere sul ruolo della comunità nel sostenere i giovani, promuovere la cultura della vicinanza e mantenere vivo il ricordo di una persona che continua a lasciare un segno nel cuore di chi l’ha conosciuta.

L’invito è rivolto a cittadini, famiglie e studenti, chiamati a partecipare a una mattinata in cui sport e solidarietà giocheranno nella stessa squadra.