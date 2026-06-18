Turismo, Benifei (PD): “Più turisti, meno occupati. La Giunta si nasconde dietro i bonus, ma servono lavoro stabile e controlli sui risultati”

Liguria. “Mentre il turismo ligure continua a crescere in termini di presenze e arrivi, i dati elaborati dalla CGIL su base ISTAT raccontano una realtà preoccupante: nel comparto si registrano circa 10 mila occupati in meno. Un dato che conferma le fragilità strutturali di un settore troppo spesso caratterizzato da precarietà, stagionalità e lavoro nero. Per questo sorprende l’entusiasmo della Regione Liguria di fronte al boom di richieste per i bonus alle assunzioni nel turismo, comunicato all’inizio del mese”. Così l’eurodeputato PD Brando Benifei commentando i dati su turismo e occupazione.

“Dopo nove anni di utilizzo di questo strumento finanziato anche con fondi europei (in particolare il Fondo Sociale Europeo Plus) – prosegue -, l’aumento delle domande non può essere considerato automaticamente un successo. Anzi, dimostra che il sistema non è riuscito a stabilizzare davvero il lavoro nel settore, e i dati presentati ieri dai sindacati ci dicono addirittura che il bonus non riesce neppure a far emergere tutto il nero. La domanda è semplice: la Regione verifica che fine fanno i contratti sostenuti con questi incentivi dopo uno, due o cinque anni? Quanti restano attivi e quanti invece terminano una volta esaurito il bonus?”

“I fondi europei servono a promuovere cambiamenti strutturali, non a sostenere all’infinito un sistema che continua a produrre lavoro precario. Bucci dovrebbe fare un passo avanti e premiare le aziende che dimostrano di aver mantenuto nel tempo i posti di lavoro creati grazie ai bonus degli anni precedenti, favorendo occupazione stabile e crescita reale delle attività; nove anni sono un tempo più che sufficiente per andare oltre la logica dell’incentivo. Se le amministrazioni di destra non avranno l’ambizione di costruire politiche più avanzate e di qualità, il turismo ligure continuerà ad aumentare i visitatori senza riuscire a generare buona occupazione”, conclude.