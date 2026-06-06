Turismo, assessore Lombardi: “Agevolazioni ministeriali per quattro staff house liguri”. Ci sono Alassio e Magliolo

Alassio. L’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi ha incontrato il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi nell’ambito dell’evento ‘Campioni del mondo – Italia loves Unesco’ che si è tenuto ieri (5 giugno), all’Arena di Verona, alla presenza anche del vicepresidente di Regione Liguria Simona Ferro.

“Ho ringraziato il ministro per il decreto relativo alle agevolazioni per le staff house: ho avuto conferma che alla Liguria sono stati assegnati oltre un milione di euro per le quattro strutture che beneficeranno delle agevolazioni”, ha detto Lombardi.

“Si sosterranno i costi per la locazione degli alloggi con l’intento di favorire condizioni abitative dignitose e stabili per i lavoratori del settore. Questa misura quindi è un ulteriore sostegno per le imprese del settore che va ad unirsi ai bonus erogati dal Patto del Lavoro nel Turismo”.

Le 4 staff house della Liguria in questione sono tre alberghi, a Zoagli, Alassio e Rapallo, e una locazione turistica a Magliolo.