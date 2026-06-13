Trolley sospetto in piazza Diaz a Savona: scatta l’allarme bomba, intervento degli artificieri

Savona. Artificieri mobilitati, ieri sera a Savona, per un possibile allarme bomba nella zona di piazza Diaz, a pochi passi dal Teatro Chiabrera.

La presenza di un trolley legato ad un palo ha fatto scattare le procedure di messa in sicurezza dell’area, con l’arrivo dei vigili del fuoco e degli agenti della Polizia di Stato di Savona, che hanno immediatamente circoscritto l’area e chiesto l’intervento degli artificieri della Questura di Genova.

La valigia si è rivelata poi vuota e perciò l’allarme è rientrato.