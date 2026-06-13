  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Mobilitazione

Trolley sospetto in piazza Diaz a Savona: scatta l’allarme bomba, intervento degli artificieri

La presenza di un trolley legato ad un palo ha fatto scattare le procedure di messa in sicurezza dell'area

Generico giugno 2026

Savona. Artificieri mobilitati, ieri sera a Savona, per un possibile allarme bomba nella zona di piazza Diaz, a pochi passi dal Teatro Chiabrera.

La presenza di un trolley legato ad un palo ha fatto scattare le procedure di messa in sicurezza dell’area, con l’arrivo dei vigili del fuoco e degli agenti della Polizia di Stato di Savona, che hanno immediatamente circoscritto l’area e chiesto l’intervento degli artificieri della Questura di Genova.

La valigia si è rivelata poi vuota e perciò l’allarme è rientrato.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.