Trofeo Città di Albenga: ultime due partite per definire la finalissima

Prima partita delle 21.00: Ferrara Costruzioni (1) (42′ Carastro) 1 – 1 (43′ Abdlaoui) (1) M Infissi
Primo tempo supplementare
50′ Termina qua il tempo regolamentare, si andrà ai supplementari.
48′ Ci riprova Carastro, spostato in questa partita in posizione più laterale. Al posto di aprire il destro lo chiude cercando il primo palo, pallone a lato di un nulla.
46′ Parata clamorosa di Romano su Abdlaoui! Una grandissima occasione sventata da un ottimo intervento.
43′ Clamoroso! Pareggio immediato di M Infissi! Spacca la rete Abdlaoui dopo il passaggio in verticale di Zouita, tutto tornato in parità.
42′ Battuta veloce del corner con Carastro che tocca per Halaj, dialogo rapido tra i due e conclusione di prima di Carastro! una botta violentissima nell’angolino basso, imparabile per precisione e potenza! Si sblocca la sfida.
37′ Partita spostata sul lato agonistico, pochissime occasioni e tanti contrasti nel momento clou della partita: il tempo per passare stringe.
29′ Occasionissima per M Infissi! Altra punizione, pallone che rimbalza fuori per Abdlaoui che allarga sul laterale, pallone dentro dove arriva Midouni che calcia alto da pochissimi passi! L’occasione più grossa della partita è passata dai piedi del numero 3.
26′ Tocca con la mano un difensore di M Infissi, punizione dal limite per Ferrara Costruzioni. Parte Halaj, conclusione sporcata dalla barriera.
25′ Inizia il secondo tempo, squadre pronte in campo per cercare di sbloccare la sfida.
Secondo tempo
25′ Termina qua il primo tempo, totale parità nel risultato, nelle occasioni molto meglio M Infissi.
21′ Primo tempo molto combattuto, entrambe le squadre stanno cercando di sbloccare il risultato, porte ancora inviolate per il momento però.
12′ Giro palla continuo in questa fase, diverse conclusioni ma fino ad ora nulla di concreto. Arriva ora un’ottima conclusione di Marouane.
6′ Abdlaoui riceve palla, si gira e calcia subito forte verso il primo palo: pallone a lato di un soffio!
3′ Punizione per M Infissi con Chariq, fuori di un millimetro!
1′ Si inizia! Prima conclusione per Ferrara Costruzione, ampiamente fuori.
Primo tempo
Le formazioni:
Ferrara Costruzioni: 30 Capello, 21 Carastro, 17 D’Andrea, 32 Gasco, 60 Halaj, 45 Mollo, 40 Pezzillo, 1 Romano, 70 Scannapieco, 50 Stegaru.
M Infissi: 11 Abdlaoui, 6 Buttu, 7 Chariq, 9 Frazzetto, 20 Khalil, 8 Marouane, 3 Midouni, 2 Velaj, 5 Zahir, 10 Zouita.
Albenga. Il ritorno delle semifinali questa sera ci darà il nome delle due squadre che approderanno in finale domenica sera. Sul campo come prima partita Ferrara Costruzioni vs M Infissi, all’andata terminata 1-1 con una sfida tutta da vivere. Come seconda partita invece in campo andranno Sport Ancash vs Interno Uno, con la prima sfida terminata per 2-1 in favore di Sport Ancash. Gara in salita quindi per i vincitori della scorsa edizione, che hanno però stupito in questa edizione rendendosi sempre pericolosi.