Trofeo Città di Albenga: M Infissi è campione! Decisive le giocate di Midouni e Zouita

La finale: M Infissi (12′ Midouni, 27′ Zouita) 2 vs 1 (29′ autogol Velaj) Interno Uno

50′ Finisce qua! M Infissi vince la finale della quinta edizione del Trofeo Città di Albenga!

48′ Parata clamorosa di Khalil! Una parata che vale la vittoria, che intervento di Khalil.

44′ Clamoroso, traversa da pochissimi passi per Secco! Colpita la traversa interna e il pallone rimbalza fuori, poi la conclusione di Castiglione parata da Khalil. In questi minuti è un assedio messo in atto da Interno Uno.

39′ Velaj vicino al gol! Conclusione sporcata forse da un difensore, il pallone esce di pochissimo oltre il secondo palo.

33′ Palo clamoroso di Graziani! A centimetri dal gol del pareggio Thomas, dal laterale taglia dentro e al limite dell’area un po’ spostato sulla sinistra calcia forte in porta, incrocio pieno.

30′ Castiglione inquadra la porta, Khalil ci mette i guanti! Conclusione centrale, ma difficile per la potenza del tiro.

29′ Angolo per Interno Uno, Graziani mette dentro e Castiglione ci prova di testa, poi Velaj la deposita nella sua rete! Autogol di M Infissi e risultato che si accorcia. Interno Uno rientra in partita.

28′ Zouita sgancia il siluro! Pallone fuori di pochissimo!

27′ Interno Uno a centimetri dal gol che avrebbe accorciato le distanze! Castiglione arriva fino in fondo e serve in mezzo Genduso, pallone toccato ma ciccato per pochi centimetri, si dispera il difensore.

25′ Si riprende! Altri venticinque minuti a disposizione per Interno Uno per riprendere il risultato, per M Infissi serve solamente difendere il parziale.

Secondo tempo

27′ Ancora Zouita palla al piede, mette a sedere Scalvini e poi Graziani! Raddoppia Zouita, esplode la parte di tifo per M Infissi presente all’Annibale Riva, visibilio per lui! Doppio svantaggio da rimontare ora per Interno Uno.

25′ Altro salvataggio sulla linea di Chariq! Difensore aggiunto quest’oggi essendo che lo vediamo spesso in posizione più avanzata.

20′ Salvataggio sulla linea di Chariq! A centimetri dal gol Interno Uno, una sfida riaccesa dopo qualche minuto di vuoto.

19′ Risponde ora Interno Uno, un tiro di Genduso si trasforma in un tap in fortuito per Secco che spara alto da pochi passi.

18′ Clamoroso Zouita, stava per segnare un gol da cineteca! Una giocata sensazionale, ne mette a sedere due, poi palla da una parte e uomo dall’altra a scartare il terzo giocatore e conclusione verso il secondo palo, ci mette le gambe Scalvini! Avrebbe meritato il gol, che giocata.

12′ Midouni riceve palla dentro, con il tocco ne salta due e poi la mette nell’angolino! Midouni! Un gol da fuoriclasse! Si sblocca la sfida in un attimo, M Infissi è in vantaggio.

7′ Mina clamorosa di Secco verso Khalil! Respinta del portiere e possesso palla di M Infissi, per ora Interno Uno ha il pallino del gioco in mano.

5′ Zouita lunghissimo per Midouni da solo davanti a Scalvini! Tocco di testa e spizzata troppo docile per impensierire Scalvini.

4′ Altro pressing asfissiante di Interno Uno, Graziani questa volta in pressione sul portiere che tocca con la punta: il rimbalzo non è favorevole per lui con il pallone che esce fuori.

1′ Si inizia! Subito grande pressing in campo fin dal principio, la garra che porta una finale di questo genere. Occhio subito ad Interno Uno, Secco riesce a strappare il pallone al portiere e segna subito la rete! Però occhio, fallo sul portiere per il giudice di linea.

Primo tempo

Le formazioni:

M Infissi: 11 Abdlaoui, 6 Buttu, 7 Chariq, 9 Frazzetto, 20 Khalil, 8 Marouane, 3 Midouni, 2 Velaj, 5 Zahir, 10 Zouita

Interno Uno: 5 Andreetto, 20 Beluffi, 7 Castiglione, 23 Genduso, 25 Graziani, 74 Monfasani, 28 Prudente, 9 Sancinito, 22 Scalvini, 0 Secco.

Albenga. Tutto pronto per la serata che decreterà il vincitore della quinta edizione del Trofeo Città di Albenga! Manca pochissimo per il fischio che darà inizio a M Infissi vs Interno Uno. I campioni in carica tornano in finale per affrontare la squadra rivelazione di quest’anno anzi, mezza rivelazione, essendo che nonostante la moltitudine di giocatori non provenienti da squadre di club, hanno dimostrato in campo di meritarsi con tenacia e tecnica questa finale.

Annullata la partita terzo/quarto posto tra Sport Ancash e Ferrara Costruzioni. Forfait dell’ultimo minuto per Sport Ancash, che cede quindi il terzo posto alla formazione che ha, come presidente, il vice presidente in carica della S.F. Loano. Il calcio d’inizio della finale sarà alle ore 22:00 presso lo stadio Annibale Riva di Albenga, con una cornice di pubblico delle grandi occasioni.