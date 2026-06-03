Trofeo Città di Albenga: si inizia! La webcronaca LIVE delle partite della prima serata

Terza partita 22.30 Fa Fumme/Tip. Bacchetta (4′ Asteggiante) 1 – 0 Drm/ Hotel Moresco

18′ Occasionissima sciupata da Drm/Moresco! Guarrera calcia e Massabò devia, poi il pallone gli torna e serve il compagno che da pochi passi spreca, grazie anche alla bravura della difesa ingauna.

17′ Altra grande parata di Biancofiore su Bonifazio, una prestazione sontuosa dell’estremo difensore di Drm/Moresco.

14′ Greco ci prova forte dal limite, pallone alto di poco.

11′ Ammonito Bonifazio per un fallo al limite dell’area. Punizione, conclusione forte sulla barriera.

8′ Conclusione molto forte di Bonifazio, altra grande parata di Biancoforte che non si lascia intimorire.

6′ Azione clamorosa di Fa Fumme/Tip. Bacchetta con Ardissone! Prima stop di petto, poi si coordina per la rovesciata, tiro fortissimo in porta parato in modo straordinario da Biancoforte, tutto bellissimo.

4′ Pallone dentro verso Asteggiante! Sblocca subito lui la sfida! Una rete facile a dirsi ma non a farsi, molto bravo qua il centrocampista della squadra con la divisa bianca.

2′ Palo di Drm/Moresco! Guarrera tiene il pallone e lo ribadisce nel cuore dell’area, Mastroianni anticipa il portiere e con la punta colpisce e prende il legno.

1′ Si inizia per questo finale di serata. Squadre che stanno cercando di trovare il ritmo giusto, con la prima azione arrivata dai piedi dei giocatori di Fa Fumme/Tip. Bacchetta.

Le formazioni:

Fa Fumme/Tip. Bacchetta: 8 Asteggiante, 10 Bonifazio, 9 Ciravegna, 11 Esposito, 3 Fazio, 5 Greco, 1 Massabò, 2 Savona.

Drm/ Hotel Moresco: 1 Biancofiore, 11 Denegri, 5 Ferrara, 9 Guarrera, 7 Mastroianni, 6 Parodi, 10 Zaza, 2 Primo.

Seconda partita 21.30 I Tagliati 0 – 0 Just Protein

50′ Termina 0-0 la seconda partita, molto combattuta e un punto a testa guadagnato.

48′ Partita molto maschia ma lontano dal gol che decreterebbe i tre punti.

45′ Ammonito Purita per un fallo a centrocampo, non si dispera per il giallo appena preso.

40′ Angolo per I Tagliati, pallone dentro messo da Gimenez, Ghiozzi! Poi il pallone rimane tra i piedi di un compagno di squadra e rischia qualcosa, ma riesce appena in tempo a liberarsi della sfera dopo la pressione.

32′ Andolfatto da due passi calcia fortissimo in porta, parata sontuosa di Rossi! Era più facile segnare con questa precisione e potenza, ha fatto un miracolo.

29’Altra conclusione di Just Protein, Colavito ci prova dalla distanza ma il pallone esce di poco.

26′ Conclusione di Just Protein, Gimenez tira forte come a suo solito ma, anche questa volta, trova le gambe di un avversario.

25′ Si riprende con una potenziale occasione da gol per I Tagliati! Molto bravo Rossi ad anticipare tutti, è difficile segnarli vista la sua stazza.

Secondo tempo

25′ Termina il primo tempo in parità, ancora nessuna rete. Poche emozioni ma tanta intensità, difficile anche dire chi potrà aggiudicarsi il match.

24′ Ottima azione di Muniz, di tacco verso l’esterno che non riesce a trovare la via della porta. Rincorsa troppo forte e perdita del contatto con il pallone, sciupata una grande occasione.

20′ Gioco fermo da diversi minuti, brutta caduta e giocatore a terra molto dolorante. Dopo diversi minuti a terra viene accompagnato in panchina, difficilmente riuscirà a tornare in campo.

17′ Altra ottima conclusione questa volta di Gaudino, Ghiozzi para basso sul suo palo e devia in corner.

14′ Azione prepotente de I Tagliati che arrivano dopo aver retto diversi contrasti vicino alla porta. Pallone a Combi e conclusione senza potenze e senza precisione.

9′ Gran tiro di Iorio da pochi passi, Ghiozzi ci mette una pezza e devia in rimessa.

7′ Altra azione pericolosa de I Tagliati che non riescono ancora del tutto ad impensierire Rossi. Senza fronzoli anticipa e spara altissimo oltre il cielo.

3′ Botta clamorosa di Gimenez che non impensierisce troppo Ghiozzi: parata in due tempi.

1′ Si inizia! Pallone giocato da Just Protein che consolida il possesso.

Le formazioni:

I Tagliati: 69 Andolfatto, 5 Combi, 99 Furlanetto L, 6 Furlanetto M, 1 Ghiozzi, 17 Giglio, 7 Herman, 9 Muniz, 10 Purita, 4 Vullo.

Just Protein: 8 Bologna, 2 Colavito, 11 Destito, 10 Gaudino, 7 Gimenez, 9 Iorio, 3 Miranda, 1 Rossi, 4 Youssufa.

Prima partita 20.30 Interno uno 0 – 2 (9′ Shala, 37′ Ardissone) Caffè Noir

51′ Termina con il palo di Interno Uno questa prima partita spumeggiante! Solamente due reti in un match che poteva terminare con un vantaggio molto più ampio.

50′ Ardissone vicino al gol del tre a zero! Un mostro questa sera, è la sua serata! Dribbling tentato su Scalvini, poi si arresta e calcia, ma l’estremo difensore devia in angolo.

46′ Punizione dal limite, conclusione sulla barriera che arriva poi a Castiglione. Un paio di dribbling nello stretto e conclusione rimpallata da due difensori. Era difficile segnare con tutto questo pressing su di lui.

43′ Castiglione prova da distanza assiderale, pallone alto di poco.

40′ Ancora Ardissone, questa volta Scalvini risponde presente! Gran parata in scivolata per l’estremo difensore.

39′ Ammonito Thomas Graziani per una trattenuta su Ardissone, conclusione che sbatte sulla barriera e termina in corner. Bolia dall’angolo, rimpallo e palla che gli torna indietro per la conclusione che termina fuori.

37′ Conclusione angolata di Ardissone! Rete incredibile del numero 10 che raddoppia nel risultato contro i campioni in carica! Impossibile arrivarci per Scalvini, ma ora i tre punti sono quasi in tasca di Caffè Noir.

36′ Ancora una conclusione di Shala, fuori di qualche metro.

35′ Grande azione per Interno Uno, ancora un errore davanti alla porta con Pulerà che si butta con coraggio proprio sul pallone e sventa un possibile gol.

32′ Partita molto bloccata con Caffè Noir che sta cercando di non dare spazi liberi agli avversari per arrivare in porta.

27′ Altra conclusione di Thomas Graziani che esce di poco. Dall’altra parte si fa invece vedere Guardone che calcia due volte senza intimorire Scalvini.

25′ Si riprende! Subito una grande occasione per Caffè Noir con l’autore del gol Shala che questa volta spara alto.

Secondo tempo

25′ Termina qua il primo tempo! In vantaggio Caffè Noir a sorpresa contro i campioni in carica.

23′ Fallo dal limite su Thomas Graziani, su punizione angolo per Interno Uno. Castiglione su corner mette dentro ma non trova nessuno.

19′ Altro errore da pochi passi di Sancinito! Diverse palle gol sono passate dai suoi piedi quest’oggi, ma è molto difficile segnare nelle porte a sette, deve ancora prendere le misure.

17′ Azione clamorosa di Farinazzo che riprende il possesso della sfera e scarica con il tacco verso il compagno, poi davanti alla porta Ardissone non riesce a trovare il tempo per calciare visto l’ottimo tempismo del difensore ospite.

16′ Traversa clamorosa di Caffè Noir che va vicinissima al doppio vantaggio!

15′ Graziani palla al piede fortissimo verso l’area avversaria, conclusione potente e angolata, Pulerà! Pallone deviato in corner.

14′ Sancinito spreca da pochissimi passi! Poi ribaltamento di fronte, Ardissone a botta sicura, Sancinito tornato in difesa contrasta il tiro e salva i pali! Un tiro fortissimo che difficilmente Scalvini avrebbe potuto prendere da così pochi passi.

9′ Azione ben manovrata da Caffè Noir, il pallone arriva a Shala! È suo il primo gol del torneo! I campioni di Interno Uno dopo essere andati più volte vicino al gol vanno addirittura sotto nel risultato.

8′ Un’altra occasione sciupata per Interno Uno. Andreetto calcia dentro e Sancinito tenta il tap-in ad un passo dal secondo palo: pallone fuori di pochissimo. Ribaltamento di fronte, altro tentativo da parte di Folco che termina alto.

6′ Partita bloccata sullo 0-0. Arriva ora la prima occasione pericolosa per Caffè Noir con Ardissone! Sguscia e, una volta caduto, si rialza e calcia, Scalvini! Arriva prima lui e con il fisico manda fuori la palla.

2′ Ancora un’azione pericolosa di Interno Uno, pallone dentro per Beluffi che da solo si mangia un gol già fatto! Che occasione per Interno Uno.

1′ Si inizia! Primo pallone giocato da Interno Uno, nuove Castiglione davanti alla difesa e prova ad imbeccare dentro per Beluffi che non trova la sfera per pochissimo, blocca Pulerà.

Le formazioni:

Interno Uno: 5 Andreetto, 7 Castiglione, 25 Graziani, 28 Prudente, 9 Sancinito, 22 Scalvini, 20 Beluffi.

Caffè Noir: 10 Ardissone, 4 Bolia, 3 Borò, 11 Calcagno, 8 Farinazzo, 7 Folco, 5 Guardone, 6 Pollero, 1 Pulerà, 9 Shala.

Arbitro di tutte le partite di questa sera Roberto Pescio.

Albenga. L’attesa è finita, il Trofeo Città di Albenga ha inizio! Questa sera in campo le prime tre partite della kermesse ingauna di spessore che, tra le mura dell’Annibale Riva, inaugura la sua quinta edizione. Si inizia alle 20:30 con Caffè Noir vs Interno Uno, i campioni della scorsa edizione. Alle 21:30 spazio per I Tagliati vs Just Protein e alle 22:30 Drm/Hotel Moresco vs Fa Fumme/Just Protein. In campo tanto campioni e talenti del panorama dilettantistico locale, pronti a continuare a dare spettacolo dopo al stagione invernale dei campionati.